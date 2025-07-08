Wildberries запускает доставку готовой еды из ресторанов

Первым к пилотному проекту подключится сервис доставки еды «Dostaевский». На витрине маркетплейса будет представлено все меню этого сервиса — более 450 позиций готовой еды. Представитель Wildberries подчеркнул, что при заказе на маркетплейсе цены будут теми же, что у «Dostaевского».