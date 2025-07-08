Wildberries запускает доставку готовой еды из ресторанов

Wildberries в тестовом режиме запускает доставку готовой еды, которая будет приготовлена и доставлена в течение часа. Об этом пишет РБК.
Первым к пилотному проекту подключится сервис доставки еды «Dostaевский». На витрине маркетплейса будет представлено все меню этого сервиса — более 450 позиций готовой еды. Представитель Wildberries подчеркнул, что при заказе на маркетплейсе цены будут теми же, что у «Dostaевского».
Сначала услуга будет доступна для жителей определенных районов Москвы и Санкт-Петербурга. На следующих этапах компании планируют запуск в Краснодаре, Сочи, Новосибирске, Ярославле, Тюмени и Уфе.
«Мы находимся только на стартовой позиции FoodTech-направления, который планируем масштабировать по всем регионам присутствия компании», — заявила руководитель направления доставки силами продавца объединенной компании Wildberries и Russ Елизавета Шлеин. Онлайн-площадка, по словам ее представителя, ведет переговоры с рядом крупных игроков ресторанной индустрии, но детали неизвестны.
Недавно стало известно, что Wildberries планирует запустить собственного виртуального оператора мобильной связи (MVNO). Сейчас маркетплейс ведет переговоры со всеми операторами об условиях запуска. Эксперты считают, что, вероятнее всего, компания запустит связь на базе вышек Т2.