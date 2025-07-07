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Третий сезон «Алисы в Пограничье» выйдет на Netflix в сентябре

Кадр: Netflix/YouTube

Стриминговый сервис Netflix выпустил тизер третьего сезона японского сериала «Алиса в Пограничье» и анонсировал дату его выхода. Продолжение шоу выйдет на платформе 25 сентября.

Оно расскажет о событиях после того, как Арису и Усаги прошли все игры в антиутопической параллельной реальности Токио и сумели вернуться в привычный им мир. Там герои поженились и начали счастливую совместную жизнь.

Воспоминания о Пограничье стерлись из их памяти, но они продолжают видеть их в снах и галлюцинациях. Однажды Усаги внезапно исчезает после встречи со специалистом, исследующим прошлые жизни.

Видео: Netflix/YouTube

Одновременно с этим персонаж по имени Банда вручает Арису финальную карту — Джокера. Она знаменует начало нового путешествия героя в неизведанное, во время которого ему предстоит выжить, найти возлюбленную и попытаться выбраться вновь.

К своим ролям в сериале вернутся Кенто Ямадзаки и Тао Тцучия. Других персонажей в шоу сыграют Кенто Каку, Хайято Исомура, Кози Охкура, Риса Судоу, Хироюки Икеучи, Тина Тамаширо, Котаро Даиго, Сакура Кирью, Аяка Миоши и Катсуя Маигума.

Режиссером нового сезона «Алисы в Пограничье» вновь выступит Шинсуке Сато. Он запустил сериал, который стал самым успешным японским проектом на Netflix, в 2020 году. Сато работал над двумя первыми сезонами.

В основу сериала легла манга «Алиса в Пограничье» Харо Асо. Третий сезон будет первым в шоу, сюжет которого не описали в манге. Над сценарием третьего сезона Сато работал вместе с Ясуко Курамитцу.

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