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Вышел новый трейлер хоррора «Одно целое» с Элисон Бри и Дейвом Франко

Кадр: Neon/YouTube

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали новый трейлер хоррора «Одно целое», в котором снялись Элисон Бри («Телохранитель на фрилансе», «Девушка, подающая надежды») и Дейв Франко («Горе-творец», «Нерв»).

Актеры сыграли пару, которая переезжает в деревню, отказываясь от всего привычного, кроме друг друга. Напряженность в отношениях внутри их союза нарастает, а столкновение со сверхъестественным и вовсе грозит разрушить их жизни.

Видео: Rotten Tomatoes Trailers/YouTube

Новый трейлер оказался выполнен в виде слайд-шоу из фотографий некогда счастливых влюбленных, перемежающихся со снимками чего‑то куда более мрачного, таинственного и ужасного.

На кадрах можно увидеть, кроме трогательных селфи пары, изображения призраков в постели, кровавых следов, кричащих героев, пугающих рисунков, мертвых крыс и людей, мистических сборищ и, наконец, видео, на котором в героиню Бри вселяется некая жуткая сила.

Режиссером фильма выступил Майкл Шэнкс. Он обратился к Бри и Франко с предложением сняться в картине сразу после просмотра их психологическог триллера «Кто не спрятался» («The Rental») 2020 года.

«Одно целое» будет самым амбициозным проектом кинематографиста на сегодняшний день: в его предыдуших лентах «Rebooted», «Волшебники зеленого континента» и «Ловушка времени» не участвовали звезды.

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