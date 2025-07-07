Вышел новый трейлер хоррора «Одно целое» с Элисон Бри и Дейвом Франко

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали новый трейлер хоррора «Одно целое», в котором снялись Элисон Бри («Телохранитель на фрилансе», «Девушка, подающая надежды») и Дейв Франко («Горе-творец», «Нерв»).
Актеры сыграли пару, которая переезжает в деревню, отказываясь от всего привычного, кроме друг друга. Напряженность в отношениях внутри их союза нарастает, а столкновение со сверхъестественным и вовсе грозит разрушить их жизни.
Новый трейлер оказался выполнен в виде слайд-шоу из фотографий некогда счастливых влюбленных, перемежающихся со снимками чего‑то куда более мрачного, таинственного и ужасного.
На кадрах можно увидеть, кроме трогательных селфи пары, изображения призраков в постели, кровавых следов, кричащих героев, пугающих рисунков, мертвых крыс и людей, мистических сборищ и, наконец, видео, на котором в героиню Бри вселяется некая жуткая сила.
Режиссером фильма выступил Майкл Шэнкс. Он обратился к Бри и Франко с предложением сняться в картине сразу после просмотра их психологическог триллера «Кто не спрятался» («The Rental») 2020 года.
«Одно целое» будет самым амбициозным проектом кинематографиста на сегодняшний день: в его предыдуших лентах «Rebooted», «Волшебники зеленого континента» и «Ловушка времени» не участвовали звезды.