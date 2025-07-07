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Джейсон Айзекс назвал «расистами» людей, которые осудили кастинг Паапы Эссьеду в «Гарри Поттере»

Фото: Stefania D'Alessandro / Getty Images

Британский актер Джейсон Айзекс назвал «расистами» людей, которые раскритиковали выбор актера Паапы Эссьеду на роль Северуса Снега в новой версии «Гарри Поттера». Так он высказался в интервью с Collider.

Айзекс заявил, что Эссьеду — «один из лучших актеров», каких он видел в своей жизни. «Я видел некоторых людей онлайн, которые грубо высказывались о нем. То, как они себя вели, — это расизм», — подчеркнул артист.

«Весь актерский состав нового телесериала „Гарри Поттер“ — потрясающий. Они проглотят свои языки, надеюсь, ну, свои диджитальные языки, когда они увидят, что Паапа творит на экране», — добавил он.

Warner Bros. утвердил Эссьеду в роли Северуса Снега в апреле, хотя слухи о выборе артиста ходили еще в конце 2024 года. Все это время в сети не утихали споры относительно кандидатуры Эссьеду.

Критикам актера не понравилось, что ему отдали роль профессора, которого большая часть аудитории представляла как бледного белого мужчину с темными волосами. Таким он предстал в оригинальной экранизации романов Джоан Роулинг, где роль Северуса Снейпа исполнял Алан Рикман.

Ряду зрителей даже показалось, что выбор темнокожего артиста на эту роль оскорбляет память Рикмана и созданным им образ. Впрочем, создательница «Гарри Поттера» Роулинг отметила, что не стала бы снимать Эссьеду с роли, даже если бы у нее были на то полномочия.

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