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Космо Джарвис все же не появится в «Одиссее» Кристофера Нолана

Фото: DNA Films

Английский актер Космо Джарвис, известный по сериалу «Сегун», все же не появится в фильме «Одиссея» Кристофера Нолана. Об этом написал Deadline.

Актер отказался от участия в съемках незадолго до их начала из‑за конфликта графиков. Он продолжает готовиться к участию в другом крупном проекте — картине «Молодой Сталин». Джарвис исполнит в ней главную роль.

В «Одиссее» же снимутся Мэтт Деймон, Том Холланд, Зендея, Шарлиз Терон, Роберт Паттинсон и Энн Хэтэуэй. Место Джарвиса в актерском составе проекта, по информации СМИ, займет Логан Маршалл-Грин («Прометей»).

Съемки картины, основанной на эпической поэме Гомера, проходят в Марокко, Италии, Ирландии и Шотландии. Релиз ленты запланирован на 17 июля 2026 года, он состоится в IMAX. Это будет первый фильм, полностью снятый на камеры IMAX.

Роль Одиссея в проекте исполнит Дэймон, его сына Телемаха сыграет Холланд. В образе какого персонажа в фильме появится Маршалл-Грин, пока не сообщается. В каст проекта войдут также Миа Гот, Джон Бернтал, Эллиот Пейдж и Лупита Нионго.

Поэма Гомера «Одиссея» повествует о десятилетнем путешествии Одиссея, царя Итаки, который возвращается домой после Троянской войны. По пути он сталкивается с многочисленными опасностями и узнает о гибели своих товарищей по экипажу.

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