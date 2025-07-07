Режиссер «Злой» Джон М. Чу поставит фильм «Hot Wheels» для Mattel

Режиссер Джон М. Чу, снявший мюзикл «Злая», станет постановщиком картины «Hot Wheels» — нового проекта Mattel, Warner Bros. и Bad Robot. Об этом сообщил Deadline.
Сценарий фильма напишут Джуэл Тейлор и Тони Реттенмайер, которые работали над «Крид 2» и «Они конировали Тайрона». Среди продюсеров будут Джей Джей Абрамс, Робби Бреннер, Чу и Майк Бостик.
Будущая лента описывается как боевик, вдохновленный линейкой игрушечных машинок, выпущенных производителем кукол Барби Mattel. В фильме, как обещают создатели, будут представлены некоторые из самых крутых и стильных транспортных средств в мире.
«Hot Wheels всегда был не только о скорости — но о воображении, связи и азарте игры. Перенести этот дух на большой экран — невероятная возможность», — поделился Чу.
Детали сюжета грядущего фильма пока держат в тайне. «Hot Wheels» будет уже не первым совместным проектом Чу и Bad Robot. Ранее кинематографист выпустил анимационную ленту «Oh, the Places You’ll Go!».
«Способность Джона создавать насыщенные, сложные миры с особой точкой зрения делает его идеальным рассказчиком, который сможет оживить Hot Wheels. Его фильмы — это визуальные зрелища, настоящее услада для глаз, но их отличает то, как он вплетает незабываемые истории в эти потрясающие кадры», — отметил президент Mattel Studios Робби Бреннер.
Hot Wheels — всемирно известный бренд игрушечных литых машинок, представленных в 1968 году. Его задумал соучредитель Mattel Эллиот Хэндлер как более крутую альтернативу машинкам Matchbox. На сегодняшний день в мире продано более 8 млрд моделей Hot Wheels.
Mattel выпустит в ближайшее время также фильм по мотивам серии машинок Matchbox. Эту картину снимет Сэм Харгрейв, в ней сыграет Джон Сина.