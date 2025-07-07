Режиссер «Злой» Джон М. Чу поставит фильм «Hot Wheels» для Mattel

«Hot Wheels всегда был не только о скорости — но о воображении, связи и азарте игры. Перенести этот дух на большой экран — невероятная возможность», — поделился Чу.

Детали сюжета грядущего фильма пока держат в тайне. «Hot Wheels» будет уже не первым совместным проектом Чу и Bad Robot. Ранее кинематографист выпустил анимационную ленту «Oh, the Places You’ll Go!».