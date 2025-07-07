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Платную курилку в Пулково закроют на ремонт. Она не выдержала наплыва посетителей

Фото: пресс-служба аэропорта Пулково

В петербургском аэропорту Пулково закрывают на ремонт курительную зону, которую недавно сделали платной. Об этом сообщает «Фонтанка».

В пресс-службе воздушной гавани сказали, что курилка будет закрыта по техническим причинам. Произойдет это в ночь с 7 на 8 июля, а когда зону вновь откроют ― неизвестно.

По информации Mash, курительная комната износилась из‑за наплыва людей. Пассажиры массово опирались на стены, которые для этого не предназначены, и в результате конструкции повредились. Теперь зону хотят закрыть для укрепления.

На время ремонта пассажирам предлагают курить не улице, где оборудованы специалные места с урнами для сигарет. Две такие точки есть на привокзальной площади, рядом с бизнес-центром.

Курилки в Пулково стала платной 1 июля. Брать плату за ее посещение решили из‑за наплыва посетителей, которые не соблюдали ограничения по максимальному числу людей внутри.

Стоимость посещения установили в 500 рублей, но это не остановило толпы пассажиров, которые застряли в Пулково из‑за транспортного коллапса. В минувшие выходные из‑за потока желающих курилки даже пришлось закрывать на время.

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