Звезда сериала «Американская история ужасов» Билли Лурд снимется в комедийной драме «Король пиратов» («The Pirate King»). Об этом сообщил Deadline.
Актриса сыграет в фильме вместе с Мэттом Барром («Кровь и сокровища»), Элизабет Таллок («Супермен и Лоис»), Робом Ригглом («Дедушка НЕлегкого поведения») и Джорданой Брюстер («Форсаж-10»).
Риггл предстанет в образе Тодда, ветерана морской пехоты, который борется с посттравматическим стрессовым расстройством и наркозависимостью. Он неожиданно находит отдушину в исторической реконструкции.
Герой занимается реконструкцией пиратства и получает шанс в борьбе за опеку над дочерью. Тогда Тодд стремится восстановить жизнь, которую он считал потерянной навсегда.
В актерский состав картины войдут также Николь Сакура, Леандер Сулейман, Аннабет Гиш, Бретт Каллен, Крис Уитаске, Адель Абинанте и Крейг Морган. Режиссером ленты и ее сценаристом станет актер Джош Плассе.
Лурд выступит сопродюсером фильма наряду с Итаном Лазаром, Кайлом Оуэнсом, Остеном Райделлом, Джейсоном Тамаско, Заком Кристофеком, Бревом Моссом. В основу ленты ляжет рассказ Мосса, вдохновленный приключениями капитана-пирата Тодда Уиллиса.