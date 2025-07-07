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Билли Лурд снимется в комедийной драме «Король пиратов»

Фото: praisethelourd

Звезда сериала «Американская история ужасов» Билли Лурд снимется в комедийной драме «Король пиратов» («The Pirate King»). Об этом сообщил Deadline.

Актриса сыграет в фильме вместе с Мэттом Барром («Кровь и сокровища»), Элизабет Таллок («Супермен и Лоис»), Робом Ригглом («Дедушка НЕлегкого поведения») и Джорданой Брюстер («Форсаж-10»).

Риггл предстанет в образе Тодда, ветерана морской пехоты, который борется с посттравматическим стрессовым расстройством и наркозависимостью. Он неожиданно находит отдушину в исторической реконструкции.

Герой занимается реконструкцией пиратства и получает шанс в борьбе за опеку над дочерью. Тогда Тодд стремится восстановить жизнь, которую он считал потерянной навсегда.

В актерский состав картины войдут также Николь Сакура, Леандер Сулейман, Аннабет Гиш, Бретт Каллен, Крис Уитаске, Адель Абинанте и Крейг Морган. Режиссером ленты и ее сценаристом станет актер Джош Плассе.

Лурд выступит сопродюсером фильма наряду с Итаном Лазаром, Кайлом Оуэнсом, Остеном Райделлом, Джейсоном Тамаско, Заком Кристофеком, Бревом Моссом. В основу ленты ляжет рассказ Мосса, вдохновленный приключениями капитана-пирата Тодда Уиллиса.

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