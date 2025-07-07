Художники поучаствуют в научных экспериментах в ходе арт-резиденции в Черноголовке

В подмосковном наукограде Черноголовка пройдет арт-резиденция «Гало» для художников, исследующих связи между искусством, городом, природой и наукой. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.
Участники резиденции смогут наблюдать, как проходят исследования, и сами поучаствовать в экспериментах ― физических и химических. Цели резиденции ― расширить представления жителей Черноголовки о практиках современного искусства и взглянуть на ландшафт наукограда через художественную призму.
Арт-резиденция включает три направления: междисциплинарное, искусство и наука, а также паблик-арт. Темой резиденции станет резонанс ― как физическое явление и как принцип, связывающий искусство, науку и человеческое восприятие.
Прием заявок на междисциплинарное направление продлится до 20 июля. Художникам нужно изучить культурный и природный слои Черноголовки и интегрировать свое высказывание в городской ландшафт. Это может быть инсталляция, объект, звуковое произведение или вариации зина, размещенные в городском пространстве.
Двух финалистов определит экспертный совет, в который вошли инициатор проекта — АНО «Центр городского развития», программная руководительница резиденции Мария Туркина и куратор междисциплинарного направления Дарья Болдырева.
Направление искусство и наука создано в партнерстве с центром Art & Science Университета ИТМО и уже начало работу. Первым участником стал кандидат физико-математических наук, междисциплинарный художник и музыкант Сергей Костырко.