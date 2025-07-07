Художники поучаствуют в научных экспериментах в ходе арт-резиденции в Черноголовке

Участники резиденции смогут наблюдать, как проходят исследования, и сами поучаствовать в экспериментах ― физических и химических. Цели резиденции ― расширить представления жителей Черноголовки о практиках современного искусства и взглянуть на ландшафт наукограда через художественную призму.