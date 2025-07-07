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Льюис Капальди рассказал, что терапия помогла ему вернуться на сцену

Фото: lewiscapaldi

Шотландский музыкант Льюис Капальди поделился в инстаграме*, что терапия помогла ему вернуться на сцену. Артист рассказал, что активно занимается к психотерапевтом в течение последних двух лет.

По словам Капальди, именно это позволило ему продолжить оставаться музыкантом и делиться творчеством с широкой аудиторией. Терапия помогла певцу лучше заботиться о себе.

«Думаю, я всегда был тревожным человеком. И принятие того, что это всегда будет происходить со мной, было большим достижением для меня. Суть в том, как я реагирую на тревожность», — отметил музыкант.

Капальди неожиданно выступил на фестивале «Гластонбери» в июне. Артист не появлялся на сцене в течение двух лет после того, как не смог завершить свой перформанс на этом же фестивале из‑за синдрома Туретта.

После инцидента Капальди объявил перерыв в живых выступлениях. Выйдя вновь на сцену, он признался, что его переполняют эмоции. «Так хорошо вернуться», — поделился он, добавив, что готов расплакаться.

Тогда же Капальди анонсировал гастрольный тур по Великобритании и Ирландии, который состоится в сентябре. Певец устроит концерты в Шеффилде, Абердине, Глазго, Лондоне, Манчестере, Бирмингеме, Ноттингеме, Кардиффе и Дублине.

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