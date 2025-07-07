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Лили Гладстон и Кеннет Брана снимутся в новом ремейке «Аферы Томаса Крауна»

Фото: Mike Coppola/Getty Images

Кеннет Брана («Оппенгеймер») и Лили Глэдстоун («Убийцы цветочной луны») сыграют в новой версии фильма «Афера Томаса Крауна». Об этом пишет Deadline.

Кого сыграют Гладстоун и Брана, пока неизвестно. Подробности сюжета тоже держатся в секрете. Режиссером проекта станет Майкл Джордан («Крид 3»), который исполнит в фильме главную роль.

Лента станет уже вторым ремейком «Аферы Томаса Крауна». Оригинальный фильм — со Стивом МакКуином и Фей Данауэй в главных ролях — появился в 1968 году. Его ремейк в 1999 году снял Джон МакТирнан по сценарию Лесли Диксон и Курта Уиммера. Главные роли в тот раз достались Пирсу Броснану и Рене Руссо.

В центре истории — богач, которому нравится красть произведения искусства в качестве хобби. Однажды он встречает детектива, которая стремится раскрыть преступление, но вскоре влюбляется в подозреваемого.

Продюсерами новой картины станут Патрик МакКормик и Марк Тоберофф, а Алан Трастман, написавший сценарий к оригинальному фильму 1968 года, выступит исполнительным продюсером. Съемки ленты пройдут этим летом, премьера запланирована на 5 марта 2027 года.

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