Лента станет уже вторым ремейком «Аферы Томаса Крауна». Оригинальный фильм — со Стивом МакКуином и Фей Данауэй в главных ролях — появился в 1968 году. Его ремейк в 1999 году снял Джон МакТирнан по сценарию Лесли Диксон и Курта Уиммера. Главные роли в тот раз достались Пирсу Броснану и Рене Руссо.