В США пройдет первое профессиональное соревнование среди коз по поеданию пищи

Пиар-менеджер парка Риверсайд Элисон Эттингер-ДеЛонг отметила: «Людям нравится наблюдать, как козы с энтузиазмом жуют и болеть за своих любимцев. Но главное удовольствие — видеть, как животные делают то, что обожают (а для коз это — есть!), и одновременно узнавать о том, какую роль они играют в охране окружающей среды».