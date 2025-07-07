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В США пройдет первое профессиональное соревнование среди коз по поеданию пищи

Фото: @Riverside.Park.Conservancy

В нью-йоркском парке Риверсайд 12 июля пройдет первое профессиональное состязание между козами по поеданию пищи на скорость. Об этом сообщает Popular Science.

Соревнование называется The Great Goat Graze-Off — «Великое козье обжиралово». В нем примут участие пять травоядных: Кэш, Руфус, Ромео, Малломар и Баттерболл. Организаторы подчеркивают, что коз не будут принуждать к еде ― им просто дадут ограниченное количество их любимой пищи.

Пиар-менеджер парка Риверсайд Элисон Эттингер-ДеЛонг отметила: «Людям нравится наблюдать, как козы с энтузиазмом жуют и болеть за своих любимцев. Но главное удовольствие — видеть, как животные делают то, что обожают (а для коз это — есть!), и одновременно узнавать о том, какую роль они играют в охране окружающей среды».

В парке Риверсайд козы уже пятое лето помогают расчищать склоны от инвазивных растений, включая ядовитый плющ. На крутых склонах трудно работать волонтерам и сотрудникам парка, а вот для коз это не составляет труда. Помимо этого, козий навоз делает почву более плодородной.

Недавно в США прошел ежегодный Чемпионат мира по бегу в костюмах тираннозавров, который собрал более 300 участников. В одной из дисциплин на ипподром нужно было приземлиться с парашютом, а уже потом добежать до финиша.

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