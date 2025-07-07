Более 7000 человек застряли в аэропорту Пулково после задержки сотни рейсов

Пассажиры тем временем делятся в соцсетях советами для тех, кому предстоит путешествие через Пулково. Они рекомендуют запастись наличными деньгами и взять с собой еду, поскольку интернет в зоне аэропорта работает с перебоями, а продукты питания в ресторанах заканчиваются.