Более 7000 человек застряли в аэропорту Пулково после задержки сотни рейсов

В Пулково за минувшие сутки отменили или задержали более 100 рейсов и отменили еще около 30. Из‑за этого свыше 7000 человек застряли в аэропорту, сообщила Лента.ру.
По информации СМИ, пассажиры часами ждут вылета и спят на полу. Комнату для курения для попавших в транспортный коллапс людей сделали платной, чтобы избежать давки.
Сотрудники Пулково предупреждают путешественников, что их багаж может не быть доставлен вовремя в точку назначения из‑за высокой нагрузки на систему. В администрации аэропорта заверили, что все службы работают в режиме повышенной интенсивности.
Пассажиры тем временем делятся в соцсетях советами для тех, кому предстоит путешествие через Пулково. Они рекомендуют запастись наличными деньгами и взять с собой еду, поскольку интернет в зоне аэропорта работает с перебоями, а продукты питания в ресторанах заканчиваются.
С момента открытия воздушного пространства аэропорт уже обслужил более 345 рейсов и 45 тыс. пассажиров.
«Сегодня, в течение суток мы планируем обслужить 86 тысяч пассажиров. Для сравнения: в 2024-м году аэропорт Пулково обслужил рекордную для себя 81 тысячу пассажиров», — отметила руководитель пресс-службы аэропорта Александра Саблина.
С 5 июля аэропорт Пулково периодически прерывает работу из‑за атак беспилотников на Ленинградскую область. За трое суток ограничения на полеты вводились пять раз, последнее было самым продолжительным — оно длилось более 8 часов.