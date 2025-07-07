60% поездов метро в Москве сделают беспилотными к 2035 году

«Начнем мы испытания в декабре этого года и рассчитываем, что на такую, уже финальную часть мы выйдем в конце 2026 года. И здесь наша задача не просто перейти на беспилотное управление, а сделать так, чтобы наши вагоны метро, первое, выполняли то жесткое расписание, которое у нас есть, с его высокой точностью: это больше 99,99%. Второе, чтобы интервал движения 60–90 секунд в час пик тоже соблюдался», — подчеркнул заммэра.