Дима Oneheart из Тамбова готовит совместный трек с Moby

Артист признался, что вырос на музыке Moby, а когда начал работать над альбомом «Samsara Passengers» решил ему написать и предложить сотрудничество.
«Через несколько дней его команда ответила, что он с большим интересом готов поработать с нами. Более того, они упомянули, что Moby слышал мой трек „Snowfall“ на одной из радиостанций в Лос-Анджелесе», ― написал Oneheart у себя в телеграм-канале.
Пару дней назад музыкант сообщил, что его трек «Snowfall» получил премию Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA). В электронном письме, которое опубликовал артист, говорится, что «Snowfall» стала самым титулованным эмбиент-синглом по версии RIAA.
Двойная платина от RIAA означает, что трек был продан в США не менее 2 млн раз. 150 прослушиваний на стримингах считаются за 1 продажу. В разные годы мультиплатиновый статус RIAA получали произведения The Beatles, Led Zeppelin, Эминема, Бейонсе и Рианны.