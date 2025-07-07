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Дима Oneheart из Тамбова готовит совместный трек с Moby

Фото: @oneheartisok

Российский музыкальный продюсер Oneheart (Дмитрий Волынкин) сообщил, что готовит совместный трек с Moby. Композицию «Lagrange Point» можно будет послушать 25 июля, уже доступен ее pre-save.

Артист признался, что вырос на музыке Moby, а когда начал работать над альбомом «Samsara Passengers» решил ему написать и предложить сотрудничество.

«Через несколько дней его команда ответила, что он с большим интересом готов поработать с нами. Более того, они упомянули, что Moby слышал мой трек „Snowfall“ на одной из радиостанций в Лос-Анджелесе», ― написал Oneheart у себя в телеграм-канале.

Пару дней назад музыкант сообщил, что его трек «Snowfall» получил премию Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA). В электронном письме, которое опубликовал артист, говорится, что «Snowfall» стала самым титулованным эмбиент-синглом по версии RIAA.

Видео: @oneheartisok

Двойная платина от RIAA означает, что трек был продан в США не менее 2 млн раз. 150 прослушиваний на стримингах считаются за 1 продажу. В разные годы мультиплатиновый статус RIAA получали произведения The Beatles, Led Zeppelin, Эминема, Бейонсе и Рианны.

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