«Судьба человека определяется его поступками»: вышел тизер финальных серий «Песочного человека»

Netflix опубликовал тизер заключительных серий «Песочного человека», которые выйдут 24 июля. После них выпустят отдельный эпизод, посвященный Смерти (31 июля). На этом второй и заключительный сезон сериала завершится.
Первые шесть серий нового сезона вышли 6 июля. Сериал основан на одноименном комиксе Нила Геймана. Второй сезон шоу продолжает историю Морфея, повелителя снов, после его освобождения из плена оккультиста. По сюжету Морфею предстоит восстановить разрушенное Царство сновидений и адаптироваться к изменившемуся миру, столкнувшись с последствиями своего долгого отсутствия.
Главную роль в картине исполнил Том Стерридж. В ленте также снялись Кирби Хауэлл-Батист, Мейсон Александер Парк, Донна Престон, Эсме Крид-Майлс, Эдриан Лестер, Барри Слоун и другие. Сериал разработан Алланом Хайнбергом, который также выступает шоураннером и исполнительным продюсером проекта.
Netflix закрыл сериал после обвинений в адрес автора графических романов «Песочный человек» и исполнительного продюсера сериала Нила Геймана в сексуализированном насилии. В 2024 году восемь бывших партнерш Геймана обвинили его в изнасилованиях, абьюзе и издевательствах. Одна из них, работавшая няней в доме писателя, рассказала, что он насиловал ее, заставлял есть рвоту, унижал и называл рабыней. Сам Гейман отрицал все обвинения.