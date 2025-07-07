«Судьба человека определяется его поступками»: вышел тизер финальных серий «Песочного человека»

Первые шесть серий нового сезона вышли 6 июля. Сериал основан на одноименном комиксе Нила Геймана. Второй сезон шоу продолжает историю Морфея, повелителя снов, после его освобождения из плена оккультиста. По сюжету Морфею предстоит восстановить разрушенное Царство сновидений и адаптироваться к изменившемуся миру, столкнувшись с последствиями своего долгого отсутствия.