Дмитрий Журавлев в трейлере фантастического сериала «Баранкины и камни силы»

«Кинопоиск» опубликовал тизер-трейлер сериала «Баранкины и камни силы». Его премьера состоится 7 августа.
По сюжету из 1804 года в современную Москву переносится Варвара — первая в истории города извозчица и прародительница семьи Баранкиных. Встреча с ней дает потомкам — таксисту Бате и его детям — магические камни силы, открывающие доступ к уникальным способностям.
Среди них — остановка времени, чтение мыслей, невероятная сила. Но за камнями охотится таинственный Велимир, и семье придется объединиться, чтобы спасти Варвару и самих себя.
Главные роли исполнили Юлия Топольницкая, Андрей Федорцов, Дмитрий Журавлев и другие. В каст также вошли Кузьма Сапрыкин, Полина Гухман, Ксения Кутепова, Марина Доможирова, Мирон Проворов, Константин Белошапка, Илья Соболев и другие.