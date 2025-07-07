Дмитрий Журавлев в трейлере фантастического сериала «Баранкины и камни силы»

«Кинопоиск» опубликовал тизер-трейлер сериала «Баранкины и камни силы». Его премьера состоится 7 августа.

По сюжету из 1804 года в современную Москву переносится Варвара — первая в истории города извозчица и прародительница семьи Баранкиных. Встреча с ней дает потомкам — таксисту Бате и его детям — магические камни силы, открывающие доступ к уникальным способностям.

Среди них — остановка времени, чтение мыслей, невероятная сила. Но за камнями охотится таинственный Велимир, и семье придется объединиться, чтобы спасти Варвару и самих себя.

Главные роли исполнили Юлия Топольницкая, Андрей Федорцов, Дмитрий Журавлев и другие. В каст также вошли Кузьма Сапрыкин, Полина Гухман, Ксения Кутепова, Марина Доможирова, Мирон Проворов, Константин Белошапка, Илья Соболев и другие.

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