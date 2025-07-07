В этом году «Архстояние» пройдет в Никола-Ленивце уже в 20-й раз. Даты проведения ― с 25 по 27 июля. На эти два дня арт-парк превратится в иллюзорный «Белый город». Как в настоящем городе, там построят аэровокзал, лечебницу, музей, исправительное учреждение, летнюю школу, площадь церемоний и даже горсовет (в виде органа). Всего на фестивале представят 13 арт-объектов и инсталляций.