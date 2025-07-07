Впервые за историю «Архстояния» у фестиваля в этом году будет ночная программа. Подробностями с «Афишей Daily» поделились организаторы.
Как только солнце уйдет за горизонт, привычные пространства феста начнут жить другой жизнью. Башни из проекта Василия Бычкова станут караоке-точками, где можно будет подпеть философскому плейлисту из 10 культовых треков.
Инсталляция Михаила Белова «Обитель», спасающая днем от суеты, ночью превратится в комнату откровений, где незнакомцы будут делиться самым сокровенным. «Музей» Наринэ Тютчевой в темноте станет светозвуковым архивом воспоминаний ― здесь получится оставить свое и прослушать чужие.
«Площадь церемоний» от Архбюро Megabudka озарится сотнями свечей, зажженных гостям. Здесь же расстелют красную дорожку для тех, кто мечтал о 15 секундах славы, и проведут объединяющий обряд «Хлеб и вино» за длинным столом.
«Беседка» Ивана Горшкова превратится в чайно-музыкальный кэмп, где пьют травяной чай, слушают мягкие сеты и отдыхают на диванах посреди леса. В «Бане-форуме» организуют эмбиент-танцпол, а в самых неожиданных уголках парка будут пиратские вечеринки.
Заведовать ночной программой будет Иван Полисский, управляющий партнер арт-парка.
«Архстояние» также объявил другие части дневной программы. Фестиваль Context. Diana Vishneva представит на территории арт-парка хореографический спектакль «Состояние леса». Во время него зрители попадут в земли внутреннего города ― лесной овраг, где сцена вырастет террасами вдоль склона.
Свои проекты представят на «Архстоянии» частные и государственные институции. Фонд поддержки современного искусства «Сфера» и бренд Pink Bus откроют арт-ателье, где художники и участники мастер-классов превратят белую ткань в пространство диалога.
Агентство развития Норильска возведет «Теплообменник», где днем будут перформансы, а вечером ― эмбиент-сеты. Bannana Gallery создаст пирамиду из банановых коробок, куда попадут концепции, не прошедшие отбор на фестиваль.
В этом году «Архстояние» пройдет в Никола-Ленивце уже в 20-й раз. Даты проведения ― с 25 по 27 июля. На эти два дня арт-парк превратится в иллюзорный «Белый город». Как в настоящем городе, там построят аэровокзал, лечебницу, музей, исправительное учреждение, летнюю школу, площадь церемоний и даже горсовет (в виде органа). Всего на фестивале представят 13 арт-объектов и инсталляций.
Недавно «Архстояние» объявил программу концертов-хэппенингов. Перед зрителями выступят Дельфин, Линда, Антоха МС, Driada, «Лауд», Татьяна Калмыкова и другие.