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Майкл Дуглас не собирается возвращаться в кино, пока ему не предложат особенный проект

Фото: Mireya Acierto/Getty Images

Майкл Дуглас на кинофестивале в Карловых Варах рассказал, что не работает в кино с 2022 года. Актер поделился, что перестал сниматься, в том числе и из‑за рака горла, передает Variety.

«Рак 4-й стадии — это не праздник», — сказал Дуглас. Он добавил, что начал лечение, включающее химиотерапию и облучение. По словам актера, ему повезло, что обошлось без операции, а иначе он не смог бы говорить и его актерская карьера точно закончилась.

«Я не работал с 2022 года целенаправленно, потому что понял, что должен остановиться. Я работал довольно усердно почти 60 лет, и я не хотел быть одним из тех людей, которые падают замертво на съемочной площадке. У меня нет желания возвращаться. Но я не на пенсии. Если бы мне предложили особенный проект, я бы вернулся, но в противном случае нет», — добавил Дуглас. Актер отметил, что у него есть «один небольшой независимый фильм», для которого он «пытается написать хороший сценарий».

Дуглас снялся в таких картинах, как «Игра», «Основной инстинкт», «С меня хватит!», «Война супругов Роуз». Сейчас артисту 80 лет. Последние крупные проекты с участием Дугласа — «Человек-муравей и Оса: Квантомания» (2023) и сериал «Франклин» (2024), съемки которого начались в 2022 году.

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