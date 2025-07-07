Майкл Дуглас не собирается возвращаться в кино, пока ему не предложат особенный проект

«Я не работал с 2022 года целенаправленно, потому что понял, что должен остановиться. Я работал довольно усердно почти 60 лет, и я не хотел быть одним из тех людей, которые падают замертво на съемочной площадке. У меня нет желания возвращаться. Но я не на пенсии. Если бы мне предложили особенный проект, я бы вернулся, но в противном случае нет», — добавил Дуглас. Актер отметил, что у него есть «один небольшой независимый фильм», для которого он «пытается написать хороший сценарий».