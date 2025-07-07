В России начали снимать ремейк культового турецкого сериала «Черная любовь»

Okko Originals Production и Norm Production запустили съемки российской адаптации турецкого сериала «Черная любовь». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
Сюжет будет построен вокруг классического любовного треугольника (Жертва, Преследователь, Спасатель). Он покажет, как непросто человеку вырваться из деструктивных связей и начать новую жизнь.
Если в оригинале главных героев играли Неслихан Атагюль и Бурак Озчивит, то в ремейке роли исполнили Виктория Серикова и Федор Гамалея. В каст также вошли Глеб Бочков, Юлия Такшина, Виктор Васильев, Нино Нинидзе, Карина Александрова, Юлия Яблонская и другие.
Кастинг проходил с января по май и был одним из самых масштабных. Авторы проекта отсмотрели более 400 актеров, чтобы собрать новый каст без ориентации на «двойников» оригинальных звезд.
Режиссером стал Сахат Дурсунов, оператором — Анна Карасова, шоураннером выступила Дарья Шелякина («Что‑то положительное»). «Я думаю, фанатам оригинальной „Черной любви“ сериал понравится, так как мы привнесли в него много нового на всех уровнях. Хочу отметить, что наш проект нельзя назвать мелодрамой в классическом понимании. Этот сериал может понравиться не только женской аудитории, но и мужской, так как в нем присутствует остросюжетная линия и противостояние сильных мужских персонажей», — отметила шоураннер.