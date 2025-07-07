В России начали снимать ремейк культового турецкого сериала «Черная любовь»

Режиссером стал Сахат Дурсунов, оператором — Анна Карасова, шоураннером выступила Дарья Шелякина («Что‑то положительное»). «Я думаю, фанатам оригинальной „Черной любви“ сериал понравится, так как мы привнесли в него много нового на всех уровнях. Хочу отметить, что наш проект нельзя назвать мелодрамой в классическом понимании. Этот сериал может понравиться не только женской аудитории, но и мужской, так как в нем присутствует остросюжетная линия и противостояние сильных мужских персонажей», — отметила шоураннер.