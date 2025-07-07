My Chemical Romance возвращаются в Азию с туром впервые за 10 лет

Тур начнется 18 апреля в южнокорейском городе Инчхон. Музыканты также выступят в Сингапуре, Куала-Лумпуре, Таиланде, на Филиппинах, в Малайзии и других. Турне завершится 3 мая на фестивале Hammersonic в индонезийской Джакарте. Билеты на шоу в Сингапуре поступят в продажу 11 июля. Другие концерты будут анонсированы позже.