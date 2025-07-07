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My Chemical Romance возвращаются в Азию с туром впервые за 10 лет

Фото: David Wolf-Patrick/Getty Images

My Chemical Romance поедут в тур по Азии, который состоится в 2026 году. Об этом сообщает журнал New Musical Express.

Культовая группа впервые вернется на континент с момента воссоединения в 2019 году. Более того, визит станет первым за 10 лет. Ранее коллектив анонсировал тур по Азии, но был вынужден отменить его из‑за ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

Тур начнется 18 апреля в южнокорейском городе Инчхон. Музыканты также выступят в Сингапуре, Куала-Лумпуре, Таиланде, на Филиппинах, в Малайзии и других. Турне завершится 3 мая на фестивале Hammersonic в индонезийской Джакарте. Билеты на шоу в Сингапуре поступят в продажу 11 июля. Другие концерты будут анонсированы позже.

В преддверии азиатского тура My Chemical Romance отправятся в тур по Южной Америке. Там группа выступит с концертами, а в Мексике устроит масштабное шоу «The Black Parade — Alive!», отсылающее к их знаменитому прощальному выступлению 2007 года, которое легло в основу концертного альбома и DVD «The Black Parade Is Dead!».

В июне группа выпустила делюкс-версию своего культового альбома «Three Cheers for Sweet Revenge», приуроченную к его 21-летию. В сборник также вошли четыре бонусных трека. Все они были записаны еще в 2005 году для Би-би-си и включают ранее не издававшиеся концертные версии «I’m Not Okay (I Promise)», «Helena» и «The Ghost of You».

В конце 2024 года группа почтила память бывшего коллеги по группе Боба Брайара, который был найден мертвым в своем доме в возрасте 44 лет. Брайар играл в My Chemical Romance с 2004 года до своего ухода в 2010 году. В 2022 году коллектив выпустил песню «The Foundations of Decay» — сингл стал их первым новым релизом за восемь лет.

My Chemical Romance (MCR) — американская рок-группа, образованная в 2001 году в Нью-Джерси. Она распалась в 2013 году, но воссоединилась в 2019-м. В состав группы вошли Джерард Уэй (вокал), Майки Уэй (бас), Фрэнк Айеро (ритм-гитара) и Рей Торо (соло-гитара).

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