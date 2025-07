My Chemical Romance возвращаются в Азию с туром впервые за 10 лет

В июне группа выпустила делюкс-версию своего культового альбома «Three Cheers for Sweet Revenge», приуроченную к его 21-летию. В сборник также вошли четыре бонусных трека. Все они были записаны еще в 2005 году для Би-би-си и включают ранее не издававшиеся концертные версии «I’m Not Okay (I Promise)», «Helena» и «The Ghost of You».