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Кайл МакЛоклен не против повторить роль из «Отчаянных домохозяек»

Фото: ABC Studios

Кайл МакЛоклен заявил, что готов вернуться к своей роли из «Отчаянных домохозяек» в перезапуске культового сериала.

Актер сыграл в проекте Орсона Ходжа — второго мужа Бри и одного из центральных героев третьего сезона. Он отметил, что с радостью бы повторил свою роль или же попробовал себя в новом амплуа.

«Это было бы весело», — сказал он, добавив, что культовая улица Вистерия-лейн до сих пор существует на студии Universal. При этом МакЛоклен подчеркнул, что к возвращению подошел бы ответственно и посмотрел бы, как сценаристы видят его персонаж.

Ранее стало известно о разработке нового проекта под рабочим названием «Вистерия-лейн» от Onyx Collective и Керри Вашингтон, навеянного оригинальными «Отчаянными домохозяйками». Шоу снова расскажет о группе подруг и соперниц, которые живут за красивыми фасадами домов и скрывают множество тайн.

В оригинальном сериале, который шел с 2004 по 2012 год, главные роли исполнили Тери Хатчер, Фелисити Хаффман, Ева Лонгория, Марсия Кросс и Николетта Шеридан.

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