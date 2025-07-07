Кайл МакЛоклен не против повторить роль из «Отчаянных домохозяек»

«Это было бы весело», — сказал он, добавив, что культовая улица Вистерия-лейн до сих пор существует на студии Universal. При этом МакЛоклен подчеркнул, что к возвращению подошел бы ответственно и посмотрел бы, как сценаристы видят его персонаж.