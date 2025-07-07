Языческий кошмар в глухих лесах: Артемий Лебедев дебютирует в кино в фольклорном хорроре «Мора»

Артемий Лебедев дебютирует в полнометражном фильме ужасов «Мора». Производством картины занимаются онлайн-кинотеатр Premier и студия Concept Films. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
Это мистическая история, основанная на славянском фольклоре, в которой зумеры отправляются исследовать языческие культы и оказываются втянуты в ритуальные жертвоприношения. По сюжету молодой блогер Даня приезжает в глушь, чтобы снять видео на тему древних языческих культов. Вместе с друзьями он отправляется в этнографический музей на экскурсию, а после — на вечеринку в дом у озера. Веселье заканчивается, когда начинают исчезать люди и в лесу появляется ужасающий и загадочный Мельник. Становится ясно: ребят ждет совсем не отдых и веселье, а столкновение с пробудившимися древними силами.
Режиссером фильма стал Даниил Тигулев, авторы идеи — Алексей Федорко и Денис Гербер. Продюсерами проекта стали Алексей Федорко, Данила Волков, Герман Артемов.
Какую роль в фильме исполнит Артемий Лебедев, пока неизвестно. В актерский каст также вошли Анна Михеева (Хофманнита), Андрей Мартынов, Виктория Воробьева, Ксения Дементьева, Кирилл Митрофанов, Матвей Астраханцев, Вадим Соснин, Ульяна Чжан, Алина Большакова, Анна Головнева и Анна Помысухина. Дата выхода картины еще не указана.