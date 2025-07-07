«Афиша» запустила продажу билетов на концерты в приложении «Звук»

Компания «Афиша» и музыкальный сервис «Звук» объединились, чтобы упростить покупку билетов на концерты. Теперь их можно приобрести прямо в приложении «Звука» — быстро, удобно и без переходов между сервисами.
Интеграция дает пользователям мгновенный доступ к афише концертов — если у исполнителя запланировано выступление, на его странице в приложении появится блок с билетами. Выбрать дату, категорию и оформить покупку можно в несколько кликов, не отвлекаясь от прослушивания музыки. Функция доступна для всех исполнителей, чьи концерты размещены на Afisha.ru.
Пользователи получают:
- актуальную информацию о концертах на базе данных Afisha.ru;
- возможность покупки билетов сразу после их появления в продаже;
- скидку 15% по подписке СберПрайм;
- оплату бонусами Спасибо — до 99% стоимости.
«Интеграция со „Звуком“ — логичный шаг в развитии стратегических партнерств „Афиши“ с сервисами, связанными с досугом и развлечениями. Мы помогаем перейти от музыкальных открытий в онлайне к живым эмоциям на концертах — и делаем это максимально удобно для пользователя», — рассказал Евгений Сидоров, и. о. генерального директора компании «Афиша».
Директор по продукту музыкального сервиса «Звук» Артем Лебедев добавил, что новая функция уберет границу между музыкой в наушниках и на сцене: «Мы уверены, что наше сотрудничество изменит подход к планированию досуга: теперь от любимого трека до концерта — пара кликов».