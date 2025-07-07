«Афиша» запустила продажу билетов на концерты в приложении «Звук»

Интеграция дает пользователям мгновенный доступ к афише концертов — если у исполнителя запланировано выступление, на его странице в приложении появится блок с билетами. Выбрать дату, категорию и оформить покупку можно в несколько кликов, не отвлекаясь от прослушивания музыки. Функция доступна для всех исполнителей, чьи концерты размещены на Afisha.ru.