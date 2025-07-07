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В Токио нашли пропавшую во время Второй мировой войны скрипку Антонио Страдивари

Gene Gallin/Unplash

В Токио обнаружили скрипку Антонио Страдивари, похищенную в конце Второй мировой войны. Речь идет об инструменте «Мендельсон» 1709 года, который почти 80 лет считался утерянным, пишет The New York Times.

Скрипка принадлежала семье Мендельсон-Бонке, проживающей в Германии. Во время Второй мировой войны инструмент передали на хранение в один из берлинских банков, поскольку нацисты могли в любой момент изъять имущество у владельцев, которые были евреями. Однако после окончания войны скрипка исчезла из банковского сейфа.

Несколько лет семья безуспешно искала скрипку, известную как «Мендельсон», размещая объявления в СМИ. Скрипка, которая стоила несколько миллионов долларов, считалась утерянной или уничтоженной.

Недавно специалист по культурным ценностям Карла Шапро наткнулась на фотографии с выставки инструментов Страдивари 2018 года в Токио. Она заметила скрипку, которая имела поразительное сходство со скрипкой «Мендельсон», хотя у нее было другое название — Stella. Кроме того, она была датирована 1707 годом, а не 1709. «У меня отвисла челюсть», — сказал старший научный сотрудник Института европейских исследований Калифорнийского университета в Беркли Шапро, который искал этот инструмент более 15 лет.

Под новым названием скрипку оценили в 1,2–1,5 млн долларов на аукционе в Нью-Йорке в 2000 году, но продать не успели. Эксперт сравнила старые и новые фотографии скрипки и заключила, что форма, потертости и узоры в текстуре древесины совпадают. Основатель аукционного дома Tarisio Джейсон Прайс подтвердил, что это скрипка «Мендельсон». «Это одна и та же скрипка. В этом нет никаких сомнений», — сказал он.

В феврале на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке продали скрипку «Иоахим-Ма» работы Антонио Страдивари, изготовленную в 1714 году. Инструмент выполнен из кленового дерева, а на корпусе есть надпись на латыни: «Antonius Stradivarius Cremonenfis Faciebat 1714». Стоимость скрипки составила 11,25 миллиона долларов.

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