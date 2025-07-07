В Токио нашли пропавшую во время Второй мировой войны скрипку Антонио Страдивари

Недавно специалист по культурным ценностям Карла Шапро наткнулась на фотографии с выставки инструментов Страдивари 2018 года в Токио. Она заметила скрипку, которая имела поразительное сходство со скрипкой «Мендельсон», хотя у нее было другое название — Stella. Кроме того, она была датирована 1707 годом, а не 1709. «У меня отвисла челюсть», — сказал старший научный сотрудник Института европейских исследований Калифорнийского университета в Беркли Шапро, который искал этот инструмент более 15 лет.