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Институт музыкальных инициатив возвращается после почти трехлетней паузы

Фото: Caught In Joy/Unsplash

Независимая НКО ИМИ, созданная в 2019 году для развития музыкальной индустрии в России, официально возобновляет работу после почти трехлетнего перерыва. Об этом «Афише Daily» рассказали в Институте музыкальных инициатив.

Организация перезапускается с обновленной командой, сохранив при этом свои ключевые принципы — поддержку артистов и специалистов индустрии через образование, инфраструктуру и карьерное развитие.

ИМИ продолжит выпускать свой медиапроект ИМИ.Журнал, развивать сервисы с вакансиями и событиями, поддерживать закрытое телеграм-сообщество «Круг ИМИ», а также запускать книги и спецпроекты. В 2025 году институт сосредоточится на развитии прошлых инициатив и внедрении новых.

Команда ИМИ теперь объединяет как новых участников, так и тех, кто уже работал с проектом ранее. Среди них: Александра Корендюк (основательница ИМИ), Яна Бабанова (гендиректор, ранее занималась проектами Музея «Гараж»), Артем Атанесян (управляющий директор, ранее работал с Universal Music Russia, BandLink, Яндекс Музыкой), Данил Перушев (советник, экс-управляющий директор ИМИ) и Яна Циноева (главред, экс-главред «Афиши Daily»).

«Я горжусь тем, что мы смогли вернуться. Это стало возможно благодаря усилиям нашей команды — и тех, кто был с ИМИ раньше, и тех, кто пришёл сейчас. У нас амбициозные цели, а миссия остаётся прежней: помогать артистам и музыкальной индустрии расти и развиваться. Следите за нами, будет много интересного», — отметил Атанесян.

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