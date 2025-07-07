Институт музыкальных инициатив возвращается после почти трехлетней паузы

«Я горжусь тем, что мы смогли вернуться. Это стало возможно благодаря усилиям нашей команды — и тех, кто был с ИМИ раньше, и тех, кто пришёл сейчас. У нас амбициозные цели, а миссия остаётся прежней: помогать артистам и музыкальной индустрии расти и развиваться. Следите за нами, будет много интересного», — отметил Атанесян.