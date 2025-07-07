Согласно данным The Numbers, кассовые сборы всех фильмов, в которых играла Скарлетт, составили 14,8 миллиарда долларов. Более 8,7 миллиарда долларов из этой суммы собрали четыре картины: серия фильмов про «Мстителей» и «Капитан Америка: гражданская война». В этих проектах актриса сыграла Наташу Романову, также известную как Черная вдова.