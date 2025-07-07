Скарлетт Йоханссон стала самой кассовой среди актеров и актрис. Об этом пишет The Wrap.
Это произошло благодаря выходу фильма «Мир Юрского периода: Возрождение», в котором приняла участие Йоханссон. За первые шесть дней показа фильм собрал в мировом прокате 318 млн долларов. Cреди всех релизов 2025 года он уступил только китайскому анимационному фильму «Не Чжа 2».
Согласно данным The Numbers, кассовые сборы всех фильмов, в которых играла Скарлетт, составили 14,8 миллиарда долларов. Более 8,7 миллиарда долларов из этой суммы собрали четыре картины: серия фильмов про «Мстителей» и «Капитан Америка: гражданская война». В этих проектах актриса сыграла Наташу Романову, также известную как Черная вдова.
Из пяти самых кассовых актеров в списке The Numbers только один не снимался в фильмах Marvel — Том Хэнкс. В рейтинг также входят Роберт Дауни-младший, Сэмюэл Л. Джексон и Крис Прэтт, которые участвовали в этой франшизе.
Скарлетт Йоханссон недавно рассказала о съемках «Мстителей» 2012 года, которые поначалу «были похожи на хаос». «Когда мы посмотрели отснятое — выглядело круто. Хотя во время съемок ощущения были совсем не такие. Мы были молоды, получали огромное удовольствие и стали настоящими друзьями. Это было незабываемо», — поделилась она.