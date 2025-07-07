«F1» стал самым кассовым фильмом Apple, заработав 293 млн в мировом прокате всего за 10 дней. Об этом сообщает Variety.
Драма обошла «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе (158 млн долларов) и «Наполеона» Ридли Скотта (221 млн). Издание подчеркивает, что это впечатляет на фоне предыдущих неудач Apple, вроде «Аргайл: Супершпион» (96 млн) и «Покажи мне Луну» (42 млн).
Картина Джозефа Косински с Брэдом Питтом в роли ветерана Формулы-1, который возвращается, чтобы тренировать молодого пилота, вышла в конце июня и стартовала с 57 млн долларов в США и 146 млн по миру — это рекорд для студии.
Ранее стало известно, что Apple уже обсуждает возможный сиквел ленты. Еще в начале июля консультант по кинофраншизам Дэвид А. Гросс говорил, что «F1» станет самым кассовым фильмом Apple за все время.