Билли Айлиш отправит 400 тыс. футболок на переработку

Около 400 тыс. неиспользованных футболок для мерча с прошлых туров Билли Айлиш отправят на переработку, чтобы создать 280 тыс. новых изделий. Об этом говорится на сайте Fast Company.
Проект реализует подразделение Universal Music Group — Bravado. Футболки перешлют в Марокко, где местная фабрика Hallotex распустит ткань на волокна для новой коллекции.
Мать певицы, Мэгги Бэрд, рассказала, что забота об экологии была важна для Билли с самого начала карьеры: «Мы просили [перерабатывать мерч] еще до того, как она стала популярной. Это было похоже на то, как если бы мы долго толкали камень в гору». Перед выступлениями Айлиш сейчас показывает видеоролик, в котором объясняет, как она внедряет экологические инициативы в свою работу.
Билли Айлиш недавно призналась, что никогда не считала себя очень красивой. Певица ответила на вопрос Ники Минаж, мешала ли красота ее карьере. «Мне пришлось действительно убеждать себя, что я красивая. Быть женщиной — это тяжело», — сказала Айлиш.