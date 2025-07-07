Билли Айлиш отправит 400 тыс. футболок на переработку

Мать певицы, Мэгги Бэрд, рассказала, что забота об экологии была важна для Билли с самого начала карьеры: «Мы просили [перерабатывать мерч] еще до того, как она стала популярной. Это было похоже на то, как если бы мы долго толкали камень в гору». Перед выступлениями Айлиш сейчас показывает видеоролик, в котором объясняет, как она внедряет экологические инициативы в свою работу.