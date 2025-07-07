Крейг Робинсон из «Офиса» решил уйти из комедии ради «чего‑то большего»

Крейг Робинсон, известный по роли Дэррила в сериале «Офис», заявил, что уходит из комедии ради «чего‑то большего». В своих соцсетях он опубликовал видео с обращением к поклонникам.
«Всем привет! Хотел, чтобы вы услышали это от меня: я ухожу из комедии. Это было невероятное приключение, вы все были замечательными, но теперь я иду за чем‑то большим. Спасибо вам, люблю вас, и ждите новостей», — сказал актер.
В подписи он добавил: «Официально заканчиваю с комедией, чтобы заняться своим настоящим призванием. Грядет кое‑что масштабное». Позже Робинсон уточнил, что планирует новый бизнес, и попросил совета у подписчиков: «Оказывается, мечтать и строить бизнес с друзьями — это совсем не одно и то же. Пока не могу раскрыть детали, но любая помощь пригодится».
Помимо «Офиса», Робинсон снимался в таких проектах, как «Бруклин 9-9», «Мистер Робот», «Чем мы заняты в тени». В кино его можно было увидеть в «Машине времени в джакузи» и «Меня зовут Долемайт».