Крейг Робинсон из «Офиса» решил уйти из комедии ради «чего‑то большего»

«Всем привет! Хотел, чтобы вы услышали это от меня: я ухожу из комедии. Это было невероятное приключение, вы все были замечательными, но теперь я иду за чем‑то большим. Спасибо вам, люблю вас, и ждите новостей», — сказал актер.