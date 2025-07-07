Мужчины стали чаще читать книги о семье и отношениях

В последние полгода 2024 года мужчины больше всего интересовались пособием «Секс. Все, что вы хотели узнать о сексе, но боялись спросить: от анатомии до психологии» Натальи Красновой. Традиционно основная аудитория литературы о семейной жизни — это читатели в возрасте 25–44 лет. Однако в 2025 году стал заметен всплеск интереса среди людей старшего возраста: в категории 65+ спрос на подобную литературу вырос в 10 раз. Это может быть связано с переосмыслением семейных ролей и ростом интереса к осознанному общению в зрелом возрасте, считают в сервисе «Строки».