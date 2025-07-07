Мужчины стали чаще читать книги о семье и отношениях

В первую половину 2025 года спрос на литературу о семье и отношениях среди мужчин вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из данных книжного сервиса «Строки».
Чаще всего такие книги выбирают мужчины, которые живут в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Топ-5 самых популярных книг о семье и отношениях среди мужчин в 2025 году:
- «Направлять, а не ругать. Как общаться с ребенком, чтобы он вырос самостоятельным и уверенным в себе» Ханако Симамуры;
- «Французские дети не плюются едой» Памелы Друкерман;
- «45 татуировок родителя. Мои правила воспитания» Максима Батырева;
- «Здоровые отношения. Почему так трудно просто любить друг друга» Ольги Дулепиной;
- «Профессия — папа. Как быть осознанным родителем и сохранять баланс в семье» Елены Патрикеевой.
В последние полгода 2024 года мужчины больше всего интересовались пособием «Секс. Все, что вы хотели узнать о сексе, но боялись спросить: от анатомии до психологии» Натальи Красновой. Традиционно основная аудитория литературы о семейной жизни — это читатели в возрасте 25–44 лет. Однако в 2025 году стал заметен всплеск интереса среди людей старшего возраста: в категории 65+ спрос на подобную литературу вырос в 10 раз. Это может быть связано с переосмыслением семейных ролей и ростом интереса к осознанному общению в зрелом возрасте, считают в сервисе «Строки».
Недавно в разных странах мира стала популярна библиотерапия ― «лечение» художественными книгами. Такой метод используют не только для улучшения ментального здоровья, но и для принятия сложных решений или даже лечения определенных психических расстройств. Сторонники библиотерапии считают, что погружение в насыщенные миры художественной литературы помогает проживать эмоции и находить стратегии преодоления трудностей.