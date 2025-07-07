Джесси Джей поделилась деталями о мастэктомии: «Я испытываю грусть и раздражение»

«Сейчас я испытываю запоздалую грусть и раздражение из‑за того, что не попрощалась со своей грудью. Звучит глупо, но это так. Таков мой путь. Я знаю, что у всех он проходит по-разному, однако я даже не задумывалась о том, что будет после операции, просто была „сильной“», — поделилась певица.