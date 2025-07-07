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Джесси Джей поделилась деталями о мастэктомии: «Я испытываю грусть и раздражение»

Певица Джесси Джей рассказала, что переживает грусть и раздражение спустя две недели после операции по удалению груди из‑за рака.

В соцсетях она призналась, что сейчас дает себе возможность оплакать утрату. Артистка отметила, что сразу после диагноза просто включила «режим выживания» и не успела осознать, что с ней происходит. Только теперь она по-настоящему сталкивается с эмоциями.

«Сейчас я испытываю запоздалую грусть и раздражение из‑за того, что не попрощалась со своей грудью. Звучит глупо, но это так. Таков мой путь. Я знаю, что у всех он проходит по-разному, однако я даже не задумывалась о том, что будет после операции, просто была „сильной“», — поделилась певица.

Джесси Джей также рассказала, что недавно ей сняли дренаж, что стало настоящим облегчением после 12 дней. Теперь, по ее словам, она учится заново подбирать одежду с учетом изменений в теле и старается сохранить чувство юмора.

Певица поблагодарила маму и своего партнера Чанана Колмана за поддержку, а также призналась, что тяжело переносит невозможность носить на руках своего двухлетнего сына Ская. При этом она уточнила, что пока не может назвать себя свободной от рака, чтобы не вводить поклонников в заблуждение.

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