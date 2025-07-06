«Выходные только с наличными»: зумеры чаще стали использовать бумажные деньги, чтобы сэкономить

В США зумеры начали чаще пользоваться наличными деньгами. Этот способ помогает более осознанно относиться к деньгам, сообщает The New York Times.
Тренд «выходные только с наличными» зародился в TikTok. Молодым людям предлагают зайти в банкомат в пятницу, снять определенную сумму наличных и пользоваться ей до воскресенья. Представители поколения Z утверждают, что этот метод помогает им экономить деньги и более осознанно управлять финансами.
Финансист Надя Вандерхолл отмечает, что этот старый добрый прием позволяет тратить деньги с умом. «Большинство людей привыкли расплачиваться с помощью Apple Pay или Google Pay одним нажатием. Но в этом и проблема: деньги уходят быстро. Вы даже не замечаете, на что их тратите. Когда вы проводите выходные только с наличными, это не просто позволяет сократить импульсивные покупки, но и дает возможность без спешки подумать о каждом долларе, покидающим ваш кошелек», — говорит специалист.
Она добавляет, что использование наличных заставляет дважды подумать, прежде чем потратить деньги на лишний латте с овсяным молоком или случайную безделушку в очереди у кассы. Этот способ также помогает накопить деньги на конкретную покупку.
«Если вы бездумно совершаете покупки или склонны тратить слишком много денег на еду, удобства или случайные мелочи, это может помочь повысить вашу осознанность», — добавляет Вандерхолл.
В то же время в США зумеры проявляют интерес к более простым телефонам и все чаще выбирают BlackBerry вместо iPhone. Молодые люди выкладывают ролики, которые набирают сотни тысяч просмотров. В видео пользователи отмечают, что скучают по тактильной клавиатуре, ощущению трекбола под большими пальцами и по временам, когда их жизнь не проходила в телефонах.