«Выходные только с наличными»: зумеры чаще стали использовать бумажные деньги, чтобы сэкономить

Финансист Надя Вандерхолл отмечает, что этот старый добрый прием позволяет тратить деньги с умом. «Большинство людей привыкли расплачиваться с помощью Apple Pay или Google Pay одним нажатием. Но в этом и проблема: деньги уходят быстро. Вы даже не замечаете, на что их тратите. Когда вы проводите выходные только с наличными, это не просто позволяет сократить импульсивные покупки, но и дает возможность без спешки подумать о каждом долларе, покидающим ваш кошелек», — говорит специалист.