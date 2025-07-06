Федор Смолов прокомментировал драку в «Кофемании»

«Но, к сожалению, это не представилось возможным. Начали появляться какие‑то люди, которых я никогда в жизни не видел, которых я не знаю, которых нет на этом видео, они не имеют отношения к этой ситуации. Они начали мне угрожать, шантажировать и вымогать деньги. Они начали предлагать странные схемы, которые не предусматривают законы РФ», — пояснил футболист. Он сообщил, что написал заявление в полицию по факту вымогательства.