Федор Смолов прокомментировал драку в «Кофемании»

Федор Смолов извинился за драку в «Кофемании» и подтвердил, что стал жертвой вымогателей. Видео появилось в инстаграме* футболиста.
Футболист отметил, что его поведение было «непозволительным». «Драться и распускать руки в цивилизованном обществе ни в коем случае нельзя. Я со своей стороны могу сказать, что только с благими намерениями пытался урегулировать возможные доставленные неудобства нашей компанией в то утро, но, к сожалению, наткнулся на хамство и нецензурную брань», — сказал Смолов.
Он отметил, что «до последнего» пытался урегулировать конфликт мирным путем. Игрок добавил, что с самого начала хотел контактировать только с потерпевшим и компенсировать ему принесенный вред здоровью и моральный ущерб.
«Но, к сожалению, это не представилось возможным. Начали появляться какие‑то люди, которых я никогда в жизни не видел, которых я не знаю, которых нет на этом видео, они не имеют отношения к этой ситуации. Они начали мне угрожать, шантажировать и вымогать деньги. Они начали предлагать странные схемы, которые не предусматривают законы РФ», — пояснил футболист. Он сообщил, что написал заявление в полицию по факту вымогательства.
Вчера стало известно, что у футболиста Федора Смолова произошел конфликт с двумя мужчинами в московском заведении «Кофемания». По данным «Baza», в ночь на 28 мая игрок отмечал чемпионство ФК «Краснодар» с друзьями. Ближе к утру они отправились в «Кофеманию». По словам источников, двое посетителей стали громко обсуждать футболиста за своим столиком. После того как Смолов услышал оскорбления в свой адрес, он подошел к мужчинам.
По данным «Базы», через некоторое время после стычки Смолову предложили заплатить 1 млн рублей, чтобы запись произошедшего не попала в сеть. Когда Смолов согласился, сумму увеличили, и спортсмен отказался от переговоров. Источники также сообщают, что после на Смолова написали заявление в полицию, но уголовное дело возбуждать не стали. По предварительным данным, вымогатели требовали у Смолова выплатить им 20 миллионов рублей.
Позже в МВД рассказали, что проводят проверку по поводу драки, а также сообщений о вымогательстве у футболиста. При этом участник конфликта Андрей Попелуха сообщил, что у него нет претензий к Смолову, поскольку «произошло недопонимание». Мужчина подчеркнул, что ничего не знает по поводу вымогательства денег. Инцидент произошел в том же кафе, где в 2018 году в драку с посетителями вступили футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
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