Исполнитель роли Карлайла в «Сумерках» рассказал, почему не собирается читать книгу от лица Эдварда

Питер Фачинелли, который в «Сумерках» сыграл Карлайла Каллена, признался, что не читал новую книгу «Солнце полуночи» от лица Эдварда и не собирается это делать. Заявление он сделал во время встречи с фанатами на фестивале Denver Fan Expo, пишет Screenrant.
«Я не могу ее читать. Это же мысли Эдварда! Мне кажется, это будет выглядеть, будто Карлайл читает его дневник. Это противоестественно. Как отец, я не хочу знать, что он обо мне думает», — сказал Фачинелли.
«Солнце полуночи», последняя книга Стефани Майер из серии «Сумерки», вышла в 2020 году. В ней повествование ведется от имени Эдварда. Он делится своими чувствами не только к Бэлле, но и к своей семье, включая отца.
В сентябре 2024 года стало известно, что по книге Netflix снимет анимационный сериал. Актерский состав и дата релиза, пока неизвестны. В качестве сценариста и исполнительного продюсера сериала выступит Синди Дэйли («Воспитанные волками», «Соври мне»).
«Сумеречная сага» состояла из пяти фильмов и была выпущена в период с 2008 по 2012 год. Общая касса фильмов составила более 3 млрд долларов.