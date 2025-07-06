Юрий Грымов поставит спектакль «Цветы для Элджернона. Тридцать лет спустя»

В ОАЭ появилась возможность получить золотую визу за владение TON
Исполнитель роли Карлайла в «Сумерках» рассказал, почему не собирается читать книгу от лица Эдварда
Apple Music опубликовала список самых прослушиваемых песен за последние 10 лет
Житель Японии 20 раз тайно проникал в дом коллеги, чтобы добиться ее внимания
Новая киноадаптация манги «Кулак Полярной звезды» выйдет в 2026 году
Вышел первый тизер-трейлер второго сезона аниме «Киберпанк: Бегущие по краю»
Ринго Старр попросил Сэма Мендеса исправить детали о его жизни в киноэпопее о The Beatles
Дженнифер Энистон рассказала, что четвертый сезон «Утреннего шоу» будет сложным и эмоциональным
Том Круз отказался сниматься в «Ford против Ferrari», когда понял, что в фильме будет мало водить
В Москве начали демонтировать монорельс
Журналисты посчитали, сколько занимают катсцены в играх Хидэо Кодзимы
Проект футуристичного города Akon в Сенегале закрыт
82-летний китаец предлагает наследство любому, кто согласится присмотреть за его кошкой
Сену в Париже открыли для купания впервые за 102 года
Кейт Мосс закрывает свой бренд из‑за долгов
Педро Паскаля обвинили в излишней тактильности из‑за поведения с Сарой Полсон
Футболист Федор Смолов вступил в конфликт с двумя мужчинами в «Кофемании»
Дрейк в новом треке пристыдил друзей, которые не поддержали его в конфликте с Кендриком Ламаром
Астронавтка сфотографировала редкую молнию над облаками
Цукерберг надел костюм орлана в День независимости США
Кошки и собаки помогают бороться с нарушениями работы мозга в старости
CD Projekt RED анонсировали второй сезон аниме-сериала «Cyberpunk: Edgerunners»
Группа Oasis вышла на сцену впервые за 16 лет
Россия начнет выращивать собственные бананы. Их включили в перечень сельхозпродукции
Каждый десятый россиянин избегает в отпуске общения на иностранном языке
Генри Кэвилл не захотел давать советы новому исполнителю роли Супермена
В Мексике мэр города женился на крокодиле
В Шотландии политики требуют созвать общенациональный саммит из‑за агрессивных чаек

Юрий Грымов поставит спектакль «Цветы для Элджернона. Тридцать лет спустя»

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Художественный руководитель Московского драматического театра «Модерн» Юрий Грымов работает над продолжением спектакля «Цветы для Элджернона». Об этом заслуженный артист РФ рассказал в интервью ТАСС.

В своей новой работе режиссер рассмотрит ситуацию, когда пожилой Чарли Гордон после 30 лет в больнице выйдет на свободу и попадет в современный мир.

«Мне очень интересно, как Чарли встретится с этим миром. Хотя, боюсь, это будет довольно жестокий эксперимент», — сказал Грымов. Премьера постановки запланирована на октябрь 2025 года.

Премьера спектакля Грымова «Цветы для Элджернона», основанного на одноименном романе американского писателя Дэниела Киза, прошла в Российском академическом молодежном театре (РАМТ) в 2013 году. Тогда постановка получила главную премию Союза театральных деятелей России «Гвоздь сезона» и награду «Хрустальная Турандот». Максим Керин, исполняющий роль Чарли Гордона, стал лауреатом в номинации «Лучший дебют».

«Вот уже одиннадцать лет моя постановка „Цветы для Элджернона“ идет в РАМТе. В 2014 году умер автор романа. Время идет, а актуальность этого выдающегося произведения не ослабевает — оно по-прежнему заставляет читателя думать, переживать драму главного героя», — отметил Грымов.

Юрий Грымов возглавил театр «Модерн» в 2016 году. До этого он ставил спектакли для Театра имени Вахтангова, Театра имени Маяковского и других. Он также известен как режиссер фильмов «Казус Кукоцкого» и «Коллекционер» и обладатель более 70 кинонаград, включая специальный приз жюри Каннского кинофестиваля.

Расскажите друзьям