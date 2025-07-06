Юрий Грымов поставит спектакль «Цветы для Элджернона. Тридцать лет спустя»

Художественный руководитель Московского драматического театра «Модерн» Юрий Грымов работает над продолжением спектакля «Цветы для Элджернона». Об этом заслуженный артист РФ рассказал в интервью ТАСС.
В своей новой работе режиссер рассмотрит ситуацию, когда пожилой Чарли Гордон после 30 лет в больнице выйдет на свободу и попадет в современный мир.
«Мне очень интересно, как Чарли встретится с этим миром. Хотя, боюсь, это будет довольно жестокий эксперимент», — сказал Грымов. Премьера постановки запланирована на октябрь 2025 года.
Премьера спектакля Грымова «Цветы для Элджернона», основанного на одноименном романе американского писателя Дэниела Киза, прошла в Российском академическом молодежном театре (РАМТ) в 2013 году. Тогда постановка получила главную премию Союза театральных деятелей России «Гвоздь сезона» и награду «Хрустальная Турандот». Максим Керин, исполняющий роль Чарли Гордона, стал лауреатом в номинации «Лучший дебют».
«Вот уже одиннадцать лет моя постановка „Цветы для Элджернона“ идет в РАМТе. В 2014 году умер автор романа. Время идет, а актуальность этого выдающегося произведения не ослабевает — оно по-прежнему заставляет читателя думать, переживать драму главного героя», — отметил Грымов.
Юрий Грымов возглавил театр «Модерн» в 2016 году. До этого он ставил спектакли для Театра имени Вахтангова, Театра имени Маяковского и других. Он также известен как режиссер фильмов «Казус Кукоцкого» и «Коллекционер» и обладатель более 70 кинонаград, включая специальный приз жюри Каннского кинофестиваля.