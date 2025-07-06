Apple Music опубликовала список самых прослушиваемых песен за последние 10 лет

Песня вышла в 2017 году и стала самой прослушиваемой в мире. Трек на протяжении более 1000 дней занимал первое место в чарте «Top Songs» как минимум в одной стране. После релиза композиция в первый же день побила рекорд по количеству прослушиваний по всему миру в категории «поп-музыка».