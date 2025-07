Apple Music опубликовала список самых прослушиваемых песен за последние 10 лет

На четвертом и пятом местах находятся «Sunflower» и «Rockstar» американского исполнителя Post Malone. Замыкают топ-10 треки «One Dance» Дрейка, «Sicko Mode» Трэвиса Скотта, «Perfect» Эда Ширана, «No Guidance» Криса Брауна и «Bad Guy» Билли Айлиш. В рейтинг также вошли праздничная песня «All I Want for Christmas Is You» Мэрайи Кэри и самый старый трек — «Bohemian Rhapsody» группы Queen, оказавшийся на 156-й позиции.