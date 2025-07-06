Apple Music опубликовала список самых прослушиваемых песен за последние 10 лет

Apple Music составила список 500 лучших песен для прослушивания в честь 10-летия стримингового сервиса. Первое место в рейтинге занял трек Эда Ширана «Shape of You».
Песня вышла в 2017 году и стала самой прослушиваемой в мире. Трек на протяжении более 1000 дней занимал первое место в чарте «Top Songs» как минимум в одной стране. После релиза композиция в первый же день побила рекорд по количеству прослушиваний по всему миру в категории «поп-музыка».
На втором месте расположилась песня Weeknd «Blinding Lights». Она продержалась более 180 дней в первой десятке «Global Daily Top 100». Третью строчку занял трек «God’s Plan» Drake. Песня стала самой прослушиваемой хип-хоп песней в истории Apple Music. Помимо этого трека, в топ-500 вошли еще 26 композиций рэпера, девять из которых попали в первую сотню.
На четвертом и пятом местах находятся «Sunflower» и «Rockstar» американского исполнителя Post Malone. Замыкают топ-10 треки «One Dance» Дрейка, «Sicko Mode» Трэвиса Скотта, «Perfect» Эда Ширана, «No Guidance» Криса Брауна и «Bad Guy» Билли Айлиш. В рейтинг также вошли праздничная песня «All I Want for Christmas Is You» Мэрайи Кэри и самый старый трек — «Bohemian Rhapsody» группы Queen, оказавшийся на 156-й позиции.
«Old Town Road» Lil Nas X, которая расположилась на 60 месте, стала самой высоко оцененной кантри-песней. Среди женщин лидером рейтинга стала Тейлор Свифт — у нее 14 композиций в списке. Слушатели лучше всего оценили ее песню «Cruel Summer» — она заняла 57-ю строчку. Замыкает подборку Apple Music «Fair Trade» Трэвиса Скотта.