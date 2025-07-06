Житель Японии 20 раз тайно проникал в дом коллеги, чтобы добиться ее внимания

В один из дней мужчина залез в сумку женщины, пока ее не было на рабочем месте. Он нашел ключ от ее дома, сфотографировал его, а затем сделал дубликат. Несколько месяцев поклонник тайно вламывался в дом женщины и воровал предметы ее одежды в качестве «сувениров». Сотрудник офиса также сделал более 300 фотографий интерьера, предметов гардероба и даже пятен воды на зеркале в ванной.