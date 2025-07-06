Житель Японии 20 раз тайно проникал в дом коллеги, чтобы добиться ее внимания

В Японии арестовали мужчину, который 20 раз тайно пробирался в квартиру своей коллеги и сделал свыше 300 фотографий ее дома. Таким образом он мечтал привлечь ее внимание, сообщает South China Morning Post.
27-летнему работнику токийского офиса Юки Мурай, которого описывают как тихого и замкнутого, понравилась новая сотрудница. Мужчина познакомился с ней на корпоративе, после чего стал писать ей сообщения личного характера. Мурай интересовался у девушки, каких животных она любит, что любит есть на обед и так далее.
Новая работница несколько раз ответила поклоннику из вежливости, но в конце концов перестала с ним общаться. «Я чувствовал, что она играет со мной, возможно, даже намеренно игнорирует меня», — рассказал позже Мурай полиции.
В один из дней мужчина залез в сумку женщины, пока ее не было на рабочем месте. Он нашел ключ от ее дома, сфотографировал его, а затем сделал дубликат. Несколько месяцев поклонник тайно вламывался в дом женщины и воровал предметы ее одежды в качестве «сувениров». Сотрудник офиса также сделал более 300 фотографий интерьера, предметов гардероба и даже пятен воды на зеркале в ванной.
Женщина заподозрила неладное, когда заметила, что ее одежда лежала не на своем месте, а на полу остались незнакомые следы. Она обратилась в полицию и установила скрытые камеры в доме. Когда Мурай вернулся, офицеры поймали его на месте преступления.
Подозреваемый признался, что не хотел причинить вреда коллеге, а лишь мечтал, чтобы коллега «почувствовала его присутствие». Полиция Токио предъявила мужчине обвинения в незаконном проникновении и краже и арестовала его.