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Новая киноадаптация манги «Кулак Полярной звезды» выйдет в 2026 году

Фото: скрин из видео Warner Bros. Japan Anime/YouTube

По «Кулаку Северной звезды» снимут новое аниме. Это будет полноценный ремейк, приуроченный к 40-летию выпуска оригинальной манги. Warner Bros. Japan Anime опубликовала дебютный тизер-трейлер картины. Премьера ленты должна состояться в 2026 году.

События оригинальной манги разворачиваются в мире после ядерного конфликта. Главный герой истории — воин по имени Кэнсиро, обладающий смертельно опасным боевым искусством. Он бродит по руинам цивилизации, защищая невинных выживших от бандитов и сражаясь с мастерами, равными себе по силе.

Видео: Warner Bros. Japan Anime/YouTube

Японская манга написана Буронсоном и проиллюстрирована Тэцуо Хара. Она выпускалась в еженедельном журнале «Shonen Jump» с 1983 по 1988 год. Всего вышло 27 томов, включающих 245 глав.

Фильм по японскому комиксу вышел в 1995 году. Режиссером картины стал Тони Рендел. Кинокритик «Афиши Daily» Никита Лаврецкий отмечал, что «смешное и жестокое кино по мотивам гипермаскулинного аниме из 80-х» вышло ровно в то время, в которое нужно. Он отметил, что в те времена белые актеры исполняли роли героев аниме с именами Кэнсиро или Рюкэн. Сегодня такое вызвало бы лишь смех, но в 90-х это было вполне приемлемо.

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