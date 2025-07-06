Новая киноадаптация манги «Кулак Полярной звезды» выйдет в 2026 году

Фильм по японскому комиксу вышел в 1995 году. Режиссером картины стал Тони Рендел. Кинокритик «Афиши Daily» Никита Лаврецкий отмечал, что «смешное и жестокое кино по мотивам гипермаскулинного аниме из 80-х» вышло ровно в то время, в которое нужно. Он отметил, что в те времена белые актеры исполняли роли героев аниме с именами Кэнсиро или Рюкэн. Сегодня такое вызвало бы лишь смех, но в 90-х это было вполне приемлемо.