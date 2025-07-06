В ОАЭ появилась возможность получить золотую визу за владение TON

Блокчейн-проект Toncoin объявил о сотрудничестве с Объединенными Арабскими Эмиратами, в рамках которого пользователи смогут получить 10-летнюю золотую визу.
Для этого необходимо положить 100 тыс. долларов в стейкинг в токенах TON. Эти средства будут заблокированы на три года, но останутся под контролем владельца и будут доступны для вывода после окончания этого срока.
Помимо того, владельцам необходимо будет заплатить единоразовый сбор в размере 35 тыс. долларов. После этого уже через семь недель можно будет получить золотую визу, которая распространяется не только на заявителя, но и на его супругу (а), детей и родителей при уплате стандартных государственных пошлин.
Участники программы получат не только резидентство, но и доходность в размере 3–4% годовых во время стейкинга, хотя эта ставка может колебаться в зависимости от курса TON. Таким образом, ОАЭ планирует укрепить свою позицию как одного из мировых центров цифровых технологий и блокчейна, одновременно поддерживая экосистему TON.