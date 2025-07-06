В ОАЭ появилась возможность получить золотую визу за владение TON

Помимо того, владельцам необходимо будет заплатить единоразовый сбор в размере 35 тыс. долларов. После этого уже через семь недель можно будет получить золотую визу, которая распространяется не только на заявителя, но и на его супругу (а), детей и родителей при уплате стандартных государственных пошлин.