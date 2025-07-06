Вышел первый тизер-трейлер второго сезона аниме «Киберпанк: Бегущие по краю»

Местом действия вновь станет Найт-Сити из Cyberpunk 2077. Сериал станет спин-оффом игры Cyberpunk 2077 от польской компании CD Projekt RED. Как отмечают создатели, второй сезон будет более мрачным и тяжелым. Новая глава не станет продолжением первого сезона и не будет связана с героем первого сезона Дэвидом Мартинесом, а расскажет отдельную историю «об искуплении и мести».