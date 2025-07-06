Вышел первый тизер-трейлер второго сезона аниме «Киберпанк: Бегущие по краю»

Netflix опубликовал первый тизер-трейлер второго сезона аниме «Киберпанк: Бегущие по краю» (Cyberpunk: Edgerunners). В нем будет 10 эпизодов. Дата выхода шоу пока неизвестна.
Местом действия вновь станет Найт-Сити из Cyberpunk 2077. Сериал станет спин-оффом игры Cyberpunk 2077 от польской компании CD Projekt RED. Как отмечают создатели, второй сезон будет более мрачным и тяжелым. Новая глава не станет продолжением первого сезона и не будет связана с героем первого сезона Дэвидом Мартинесом, а расскажет отдельную историю «об искуплении и мести».
Производством сериала занимаются CD Projekt RED и студия Trigger. Режиссером выступит Каю Икараси, который работал над шестым эпизодом первого сезона.
Первый сезон аниме Cyberpunk: Edgerunners вышел в сентябре 2022 года. В нем рассказывается история 17-летнего бедного подростка Дэвида Мартинеса, который после трагических событий становится наемником. Сериал показывает его борьбу с корпорациями, внутренние конфликты и опасности, связанные с киберпсихозом, вызываемым чрезмерным использованием имплантов.