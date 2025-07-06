Ринго Старр попросил Сэма Мендеса исправить детали о его жизни в киноэпопее о The Beatles

Барабанщик отметил, что изначально был недоволен тем, как в сценарии отражались его отношения с первой женой Морин Старки Тигретт. «Сценарист был отличный, но это совсем не соответствовало тому, какими мы были с Морин. Я сказал: „Мы бы так не поступили“», — отметил музыкант.