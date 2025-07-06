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Ринго Старр попросил Сэма Мендеса исправить детали о его жизни в киноэпопее о The Beatles

Фото: Roswell Films

Ринго Старр попросил Сэма Мендеса исправить детали о его жизни в масштабной киноэпопее о The Beatles, которая выйдет в 2028 году.

Барабанщик отметил, что изначально был недоволен тем, как в сценарии отражались его отношения с первой женой Морин Старки Тигретт. «Сценарист был отличный, но это совсем не соответствовало тому, какими мы были с Морин. Я сказал: „Мы бы так не поступили“», — отметил музыкант.

После правок Ринго остался доволен своим образом, хотя скептически относится к плану Мендеса снимать сразу четыре фильма. «Он сделает, как задумал, а я пошлю ему мир и любовь», — добавил музыкант.

Роль Ринго в проекте исполнит Барри Кеоган, который рассказал о своей встрече с легендарным барабанщиком. По его словам, Старр даже сыграл для него на ударных, что стало «незабываемым» моментом.

Сэм Мендес и студия Neal Street Productions совместно с Sony Pictures собираются снять четыре взаимосвязанных фильма, каждый из которых расскажет историю The Beatles с позиции одного из участников группы. Помимо Кеогана, в актерский состав вошли Пол Мескал (Пол Маккартни), Джозеф Куинн (Джордж Харрисон) и Харрис Дикинсон (Джон Леннон).

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