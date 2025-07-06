Дженнифер Энистон рассказала, что четвертый сезон «Утреннего шоу» будет сложным и эмоциональным

«Снимать этот проект действительно тяжело. В нем много слоев, он сложный, эмоциональный, поднимает массу актуальных тем и событий. Это совсем не „Друзья“», — рассказала она. Энистон, которая вместе с Риз Уизерспун также является исполнительным продюсером, призналась, что такая двойная нагрузка требует больших усилий.