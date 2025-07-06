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Дженнифер Энистон рассказала, что четвертый сезон «Утреннего шоу» будет сложным и эмоциональным

Фото: Apple

Дженнифер Энистон анонсировала «очень эмоциональный» четвертый сезон сериала «Утреннее шоу».

«Снимать этот проект действительно тяжело. В нем много слоев, он сложный, эмоциональный, поднимает массу актуальных тем и событий. Это совсем не „Друзья“», — рассказала она. Энистон, которая вместе с Риз Уизерспун также является исполнительным продюсером, призналась, что такая двойная нагрузка требует больших усилий.

«Мы вовлечены во все аспекты шоу, не только в актерскую игру. Это большой труд. Но мне очень помогает наша сильная команда», — добавила актриса. Съемки четвертого сезона завершились в декабре 2024 года. Ранее Энистон отмечала, что этот сезон дался нелегко: «Но он получился отличным и невероятно насыщенным».

В четвертом сезоне на экране появятся новые лица — к актерскому составу присоединятся Марион Котийяр и Аарон Пьер. Вместе с ними вернутся Билли Крудап, Марк Дюпласс, Нестор Карбонелл, Карен Питтман и Грета Ли.

В третьем сезоне рассказывалось о слиянии телеканалов UBA и YDA, а также о герое Джона Хэма — миллиардере Поле Марксе, начавшем роман с героиней Энистон, Алекс. При этом Брэдли (героиня Уизерспун) оказалась под угрозой увольнения, когда скрыла участие своего брата в событиях вокруг штурма Капитолия.

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