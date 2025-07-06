Том Круз отказался сниматься в «Ford против Ferrari», когда понял, что в фильме будет мало водить

«Мы с Томом были на борту проекта где‑то лет за десять до того, как фильм все-таки вышел и получился отличным. Мы оба хотели сесть за руль. Том мечтал сыграть Кэрролла Шелби, я — Кена Майлса. Но когда он понял, что у Шелби почти не будет сцен за рулем, он отказался», — поделился актер.