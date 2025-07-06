Том Круз отказался сниматься в «Ford против Ferrari», когда понял, что в фильме будет мало водить

Брэд Питт рассказал The National New, что он и Том Круз первоначально собирались сняться в фильме «Ford против Ferrari». А кресло режиссера должен был занять Джозеф Косински.
«Мы с Томом были на борту проекта где‑то лет за десять до того, как фильм все-таки вышел и получился отличным. Мы оба хотели сесть за руль. Том мечтал сыграть Кэрролла Шелби, я — Кена Майлса. Но когда он понял, что у Шелби почти не будет сцен за рулем, он отказался», — поделился актер.
В итоге фильм снял Джеймс Мэнголд, а роли исполнили Мэтт Деймон и Кристиан Бэйл. Сам Косински позже объяснял, что студия зарубила их вариант из‑за слишком большого бюджета.
После успешного проката ленты и недавнего успеха нового фильма Косински «F1» от Apple Original Films уже ведутся разговоры о возможном продолжении. Режиссер подчеркнул, что решение останется за зрителями.
В «F1» Питт сыграл Сонни Хейса, ветерана автоспорта, который возвращается после травмы, сталкиваясь с молодым и дерзким напарником Джошуа Пирсом (Дамсон Идрис). Питт отметил, что готов появиться в сиквеле: «Я бы снова хотел поехать за рулем, если честно. Конечно, основное внимание должно быть на команде и персонаже Дамсона Идриса, который борется за чемпионство. А где окажется Сонни? Может, он будет ставить рекорды на солончаке Бонневиль».