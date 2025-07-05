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В Москве начали демонтировать монорельс

Фото: mos.ru

Рабочие приступили к демонтажу московского монорельса. Видео и фото работ опубликовал телеграм-канал «Осторожно, Москва».

На кадрах видно, что рабочие спиливают перила, а рядом с монорельсом стоит строительная техника.

По плану на месте монорельса обустроят первый в России круглогодичный парк на высоте. Часть эстакады — от станции «Выставочный центр» до депо, включая «Улицу Сергея Эйзенштейна», — будет демонтирована. Это откроет панорамный вид на главный вход ВДНХ.

Открытие парка запланировано на 2027 год. Его площадь займет 40 тыс. квадратных метров. На территории обустроят беговую дорожку, прогулочные аллеи, кафе и зоны отдыха.

Монорельс, запущенный более 20 лет назад, так и не стал важной частью транспортной системы города. В последнее время его пассажиропоток составлял менее 2000 человек в сутки, преимущественно за счет туристов. По данным Дептранса, монорельс был стабильно убыточен: ежегодные затраты превышали 800 млн рублей, а себестоимость поездки одного пассажира составляла около 1500 рублей, почти в 20 раз выше себестоимости поездки на метро.

28 июня «Афиша Daily» вместе с сотнями москвичей проводила монорельс в последний путь. Мы выяснили у горожан, зачем они пришли попрощаться с этим необычным видом транспорта и какие эмоции он у них вызывал.

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