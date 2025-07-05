В Москве начали демонтировать монорельс

Монорельс, запущенный более 20 лет назад, так и не стал важной частью транспортной системы города. В последнее время его пассажиропоток составлял менее 2000 человек в сутки, преимущественно за счет туристов. По данным Дептранса, монорельс был стабильно убыточен: ежегодные затраты превышали 800 млн рублей, а себестоимость поездки одного пассажира составляла около 1500 рублей, почти в 20 раз выше себестоимости поездки на метро.