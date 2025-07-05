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Журналисты посчитали, сколько занимают катсцены в играх Хидео Кодзимы

Иллюстрация: Kojima Productions

Редактор издания IGN решил узнать, уместен ли упрек в сторону Хидео Кодзимы, что его игры чересчур насыщены катсценами. Журналист выяснил, какую долю поставленные видеоролики составляют от общего времени игры.

Он взял среднее время прохождения основной сюжетной линии с сайта How Long to Beat, а затем сопоставил его с полной продолжительностью катсцен. Вот что из этого вышло:

  • Metal Gear Solid: 20,29% (11 часов 30 минут общее прохождение, 2 часа 20 минут катсцен);
  • Metal Gear Solid 2: 23,21% (13 часов общее прохождение, 3 часа 1 минута катсцен);
  • Metal Gear Solid 3: 26,35% (16 часов общее прохождение, 4 часа 13 минут катсцен);
  • Metal Gear Solid 4: 40,63% (18 часов 30 минут общее прохождение, 7 часов 31 минута катсцен);
  • Metal Gear Solid 5: 8,13% (45 часов 30 минут общее прохождение, 3 часа 42 минуты катсцен);
  • Death Stranding: 15,75% (40 часов 30 минут общее прохождение, 6 часов 22 минуты катсцен);
  • Death Stranding 2: 15,97% (37 часов 40 минут общее прохождение, 6 часов 1 минута катсцен).

Больше всего катсцен ― как по их доле, так и по их продолжительности ― в Metal Gear Solid 4. Здесь они занимают 41% игрового времени или 7,5 часов. Именно четвертую часть MGS чаще всего вспоминают как пример кинематографических излишеств Кодзимы. Особенно учитывая ее финальную сцену, которая длится 71 минуту ― всего на 10 минут меньше, чем первая «История игрушек».

В двух частях Death Stranding на катсцены приходится около 16% времени ― почти столько же, сколько в The Last of Us Part 2 (15,55%). Показатель сравним и с GTA V, где кинематографичные ролики занимают около 12,5%.

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