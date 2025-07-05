Журналисты посчитали, сколько занимают катсцены в играх Хидео Кодзимы

Больше всего катсцен ― как по их доле, так и по их продолжительности ― в Metal Gear Solid 4. Здесь они занимают 41% игрового времени или 7,5 часов. Именно четвертую часть MGS чаще всего вспоминают как пример кинематографических излишеств Кодзимы. Особенно учитывая ее финальную сцену, которая длится 71 минуту ― всего на 10 минут меньше, чем первая «История игрушек».