Проект футуристичного города Akon в Сенегале закрыт

В 2021 году Akon объявил о планах построить аналогичный город и в Уганде, однако и на том участке не было до сих пор никаких серьезных строительных работ. Несмотря на это, официально угандийский проект не отменяли, а в мае 2025 года рэпер сказал, что его реализация идет «со скоростью улитки» и потребует больше времени ― еще до 15 лет.