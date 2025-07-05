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Проект футуристичного города Akon в Сенегале закрыт

Фото: 10 Design Architecture

Планы по строительству футуристичного города в Сенегале, разработанные певцом Akon, официально отменены. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на местных чиновников.

Среди причин ― нехватка финансирования и остановка строительных работ. Тем не менее власти заявили, что теперь работаю с Akon над более реалистичным проектом на том же участке ― у прибрежной деревни Мбодьен.

Akon родился в США, но часть детства провел в Сенегале. В 2018 году он представил амбициозный проект города будущего Akon City. Он должен был работать полностью на возобновляемых источниках энергии, а в качестве денег там предполагалось использовать новую криптовалюту AKoin. Заявленный бюджет проекта составил 6 млрд долларов.

Первоначальные рендеры с изогнутыми небоскребами вызвали у комментаторов ассоциации с вымышленной Вакандой из фильмов и комиксов Marvel о «Черной пантере».

К 2023 году планировалось завершение первой фазы проекта. Она включала строительство больницы, торгового центра, школы, полицейского участка, мусороперерабатывающего центра и солнечной электростанции. Однако к настоящему моменту не было построено ничего, кроме здания ресепшена (да и оно возведено не до конца).

В свою очередь криптовалюта AKoin столкнулась с трудностями выплат инвесторам. Появились и сомнения относительно ее использования в Akon City. В Сенегале валютой служит Франк КФА ― он регулируется Центробанком западноафриканских государств, который против криптовалют.

В 2021 году Akon объявил о планах построить аналогичный город и в Уганде, однако и на том участке не было до сих пор никаких серьезных строительных работ. Несмотря на это, официально угандийский проект не отменяли, а в мае 2025 года рэпер сказал, что его реализация идет «со скоростью улитки» и потребует больше времени ― еще до 15 лет.

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