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Сену в Париже открыли для купания впервые за 102 года

Фото: Ville de Paris

Реку Сена в Париже открыли для купания впервые более чем за столетие. Об этом сообщает Би-би-си.

На реке выделены три зоны для купания: рядом с Эйфелевой башней у собора Парижской Богоматери и в восточной части города. Каждая оборудована раздевалками и душем, вместимость площадок ― 300 человек, рядом с ними дежурят спасатели. Купальные зоны будут работать до августа в определенные часы.

Несколько десятков человек прыгнули в воду, как только это стало разрешено, ― 5 июля в 8 утра поместному времени.

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© @paris
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© @paris
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© @paris

Купание в Сене запретили в 1923 году из‑за опасности от судов и ухудшающегося качества воды, хотя рождественские соревнования по плаванию через реку просуществовали до Второй мировой войны.

С 1988 года, когда тогдашний президент Франции Жак Ширак пообещал вновь открыть Сену для купания, предпринимались поэтапные меры по очистке реки. Перед Олимпийскими играми 2024 года на эти цели выделили более 1,4 млрд евро.

До начала прошлогодних соревнований возникали сомнения в чистоте реки. Чтобы развеять их, окунуться в Сене решила мэр Парижа Анн Идальго.

Во время Игр в специально очищенных водах реки соревновались пловцы и триалеты. Сейчас открытие Сены для купания рассматривается как одно из ключевых наследий Олимпиады.

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