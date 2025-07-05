Сену в Париже открыли для купания впервые за 102 года

На реке выделены три зоны для купания: рядом с Эйфелевой башней у собора Парижской Богоматери и в восточной части города. Каждая оборудована раздевалками и душем, вместимость площадок ― 300 человек, рядом с ними дежурят спасатели. Купальные зоны будут работать до августа в определенные часы.