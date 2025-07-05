82-летний китаец предлагает наследство любому, кто согласится присмотреть за его кошкой

Лонг живет один — у него нет детей, а жена умерла 10 лет назад. Однажды он приютил четырех бездомных кошек: Сяньбу и трех ее котят. С ним осталась только Сяньба, и мужчина начал искать опекунов на случай, если он умрет раньше нее. Он готов отдать все наследство, включая квартиру и сбережения, любому, кто готов «хорошо заботиться» о его кошке.