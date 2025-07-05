82-летний китаец предлагает наследство любому, кто согласится присмотреть за его кошкой

В Китае 82-летний мужчина по фамилии Лонг готов оставить наследство тому, кто захочет присмотреть за его кошкой, когда он умрет. Об этом пишет South China Morning Post.
Лонг живет один — у него нет детей, а жена умерла 10 лет назад. Однажды он приютил четырех бездомных кошек: Сяньбу и трех ее котят. С ним осталась только Сяньба, и мужчина начал искать опекунов на случай, если он умрет раньше нее. Он готов отдать все наследство, включая квартиру и сбережения, любому, кто готов «хорошо заботиться» о его кошке.
Условия контракта по уходу за питомцем не разглашаются. До сих пор китаец не нашел подходящего человека. Многие люди в соцсетях удивились этому. «Либо не нашлось любителя кошек, либо условия старика слишком жесткие», — написал один из пользователей.
«Старик, возможно, и готов отдать свою собственность, но человек, который примет это предложение, может столкнуться с судебными исками от его родственников, которые могут заявить, что имеют право на наследство», —также предположили в интернете.
Недавно стало известно, что актер Джин Хэкмен исключил детей из завещания, теперь его наследство размером 80 млн долларов может пойти на благотворительность. Дети актера готовятся к суду.