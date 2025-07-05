Педро Паскаля обвинили в излишней тактильности из‑за поведения с Сарой Полсон

Поведение Педро Паскаля с актрисой Сарой Полсон раскритиковали в сети. Комментаторы сочли объятия актера слишком фамильярными и навязчивыми.
Сцена, вызвавшая обсуждение, произошла на пресс-ночи мюзикла «Эвита» в Лондонском кинотеатре «Палладиум». Паскаль пришел туда, чтобы поддержать Рэйчел Зеглер, которая играет в мюзикле главную роль.
На кадрах видно, как Паскаль перед объективами фотокамер плотно прижимает к себе давнюю подругу Сару Полсон, гладит ее по плечу и что‑то шепчет на ухо. Полсон же не показывает особых эмоций, но некоторые комментаторы сочли, что актриса чувствует себя некомфортно и хочет избавиться от непрошенных объятий.
Блогер Сидни Уотсон раскритиковала Паскаля, заявив, что другим мужчинам такое поведение бы точно не простили ― «женщины в интернете устроили бы истерику». Звезде же «Одних из нас» все якобы сходит с рук из‑за прогрессивного образа, который ему создает индустрия, ― эмоционального, хрупкого и чувствительного мужчины, «лекарства» от традиционной маскулинности.
Пользователь X @RealUncleKoco добавил: «С этим парнем определенно что‑то не так. В каждом видео он как будто навязывается женщинам, и им явно некомфортно. Это нельзя списать на тревожность или еще какую‑то ерунду. Это просто крипово».
Другие комментаторы сочли, что Полсон «выглядит абсолютно напуганной» и «будто сейчас расплачется». «Бывают такие выражения лица, которые не требуют ни контекста, ни личного знакомства, чтобы все стало понятно. Это как раз один из таких случаев», ― написал @Dani_Blek.
Часть пользователей встала на защиту Паскаля. По их мнению, Полсон могла тревожить какая‑то другая вещь, а ее друг просто хотел ее успокоить. Защитники Паскаля отмечают, что актриса прижимается к нему бедром, обнимает его за талию и наклоняется к его шепоту ― а значит не чувствует дискомфорт из‑за поведения приятеля.
«Может, они действительно хорошие друзья, и он просто утешает ее из‑за чего‑то другого, что ее тревожит? Может, она просто ненавидит прессу (что вполне понятно)? Мне кажется, в этом моменте есть нечто большее, чем вошло в трехсекундный клип, и делать выводы на его основе — как минимум безответственно», ― написал @RobtCooper.
Некоторые напомнили, что Паскаль объяснял свою тактильность повышенной тревожностью. По словам актера, прикосновения помогают ему справляться с волнением. Один из таких случаев произошел в 2023 году на Comic-Con. Тогда Паскаль взял за руку коллегу по фильму «Фантастическая четверка» Ванессу Кирби. Актриса ответила тем же, поддержав его в момент тревоги.