Педро Паскаля обвинили в излишней тактильности из‑за поведения с Сарой Полсон

На кадрах видно, как Паскаль перед объективами фотокамер плотно прижимает к себе давнюю подругу Сару Полсон, гладит ее по плечу и что‑то шепчет на ухо. Полсон же не показывает особых эмоций, но некоторые комментаторы сочли, что актриса чувствует себя некомфортно и хочет избавиться от непрошенных объятий.